Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой: рецепт грузинского шеф-повара
Баклажаны с ореховой начинкой давно стали классикой грузинской кухни. Благодаря ароматным специям, обжаренному луку и грецким орехам закуска получается необыкновенно нежной, пикантной и очень вкусной. Готовится она несложно, а результат приятно удивляет.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крупные баклажаны — 2 шт.;
- грецкие орехи — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- лимонный сок — по вкусу;
- кориандр — по вкусу;
- сладкая паприка — по вкусу;
- острая паприка — по вкусу;
- соль и черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для приготовления;
- вода — для регулирования густоты начинки.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать вдоль тонкими ломтиками, посолить и оставить на 30 минут.
- После этого обсушить, смазать маслом и запечь при 180 °C примерно 20–30 минут до мягкости. Дать остыть.
- Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.
- В блендере измельчить грецкие орехи, лук, чеснок, лимонный сок и специи.
- Постепенно добавить немного воды, чтобы начинка стала густой и однородной.
- На каждую пластину баклажана нанести ореховую массу, равномерно распределить и свернуть рулетиком.
- Перед подачей закуску желательно охладить на 20–30 минут, чтобы вкусы лучше соединились.
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