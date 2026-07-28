Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой: рецепт грузинского шеф-повара

Рулетики из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажаны с ореховой начинкой давно стали классикой грузинской кухни. Благодаря ароматным специям, обжаренному луку и грецким орехам закуска получается необыкновенно нежной, пикантной и очень вкусной. Готовится она несложно, а результат приятно удивляет.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крупные баклажаны — 2 шт.;

грецкие орехи — 200 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

лимонный сок — по вкусу;

кориандр — по вкусу;

сладкая паприка — по вкусу;

острая паприка — по вкусу;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — для приготовления;

вода — для регулирования густоты начинки.

Рулетики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать вдоль тонкими ломтиками, посолить и оставить на 30 минут. После этого обсушить, смазать маслом и запечь при 180 °C примерно 20–30 минут до мягкости. Дать остыть. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. В блендере измельчить грецкие орехи, лук, чеснок, лимонный сок и специи. Постепенно добавить немного воды, чтобы начинка стала густой и однородной. На каждую пластину баклажана нанести ореховую массу, равномерно распределить и свернуть рулетиком. Перед подачей закуску желательно охладить на 20–30 минут, чтобы вкусы лучше соединились.

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