Салат с баклажанами и курицей: простой рецепт сытного блюда на каждый день

Салат "Баклажанный рай" с куриной грудкой: рецепт на обед или ужин
Если хочется приготовить что-нибудь вкусное, но без сложных ингредиентов, этот салат станет отличным выбором. Сочетание обжаренных баклажанов, нежной куриной грудки и свежих помидоров делает блюдо легким, но в то же время питательным. Ароматная зелень и чеснок придают салату особый вкус и аппетитный аромат.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт.;
- отварная куриная грудка — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- петрушка — 1 небольшой пучок;
- чеснок — 1 зубчик;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Нарезать баклажаны ломтиками и обжарить на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета.
- Выложить на бумажное полотенце и дать немного остыть.
- Разорвать баклажаны руками на полоски и переложить в миску.
- Отварную куриную грудку разделить на волокна и добавить к баклажанам.
- Удалить из помидоров сочную серединку, нарезать мякоть тонкими полосками и добавить в салат.
- Измельчить петрушку, натереть чеснок и смешать с остальными ингредиентами.
- Заправить салат майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
- По желанию поставить в холодильник на 20–30 минут, чтобы вкус стал ещё более насыщенным.
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