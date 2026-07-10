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Головна Смак Салат "Баклажановий рай" з курячою грудкою: рецепт на обід чи вечерю

Салат "Баклажановий рай" з курячою грудкою: рецепт на обід чи вечерю

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 12:34
Салат із баклажанами та куркою: простий рецепт ситної страви на кожен день
Салат "Баклажановий рай". Фото: кадр з відео

Якщо хочеться приготувати щось смачне, але без складних інгредієнтів, цей салат стане чудовим вибором. Поєднання обсмажених баклажанів, ніжної курячої грудки та свіжих помідорів робить страву легкою, але водночас поживною. Ароматна зелень і часник додають салату особливого смаку та апетитного аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт.;
  • куряча грудка відварна — 1 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • петрушка — 1 невеликий пучок;
  • часник — 1 зубчик;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт салату з баклажанами та куркою
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Нарізати баклажани пластинками та обсмажити на олії з обох боків до золотистого кольору.
  2. Викласти на паперовий рушник і дати трохи охолонути.
  3. Розірвати баклажани руками на смужки та перекласти в миску.
  4. Відварену курячу грудку розібрати на волокна й додати до баклажанів.
  5. Видалити з помідорів соковиту серединку, нарізати м'якоть тонкими смужками та додати до салату. 
  6. Подрібнити петрушку, натерти часник і з'єднати з іншими інгредієнтами.
  7. Заправити салат майонезом, посолити, поперчити та добре перемішати. 
  8. За бажанням поставити в холодильник на 20–30 хвилин, щоб смак став ще більш насиченим.

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салат рецепт баклажан
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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