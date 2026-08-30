Салат из запеченных кабачков и помидоров: легкая летняя закуска

Салат без лишнего масла: понадобится 2 кабачка и 2 помидора
Ua ru
30 августа 2026 12:04
Салат с кабачками и помидорами. Фото: smachnenke.com.ua
Особенность рецепта — кабачки сначала запекаются со специями, поэтому салат приобретает более насыщенный вкус и приятную текстуру. А свежие помидоры придают ему сочность и свежесть.
Рецепт опубликовали Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- 2 молодых кабачка — 600–700 г;
- 2 больших помидора;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- укроп — небольшой пучок;
- петрушка — небольшой пучок;
- майонез — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сладкая паприка — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки нарезать соломкой, смешать с растительным маслом, паприкой, солью и перцем.
- Выложить овощи в один слой на противень, застеленный пергаментом.
- Запекать при 200 °C в режиме конвекции около 15 минут. Остудить.
- Помидоры нарезать кубиками и оставить на сите на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Смешать остывшие кабачки, помидоры, измельченную зелень и чеснок. Добавить майонез и аккуратно перемешать.
- При необходимости досолить и сразу подавать. Цуккини должны оставаться немного упругими, а помидоры — мясистыми, чтобы салат не получился водянистым.
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