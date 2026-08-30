Салат из запеченных кабачков и помидоров: легкая летняя закуска

Салат с кабачками и помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

Особенность рецепта — кабачки сначала запекаются со специями, поэтому салат приобретает более насыщенный вкус и приятную текстуру. А свежие помидоры придают ему сочность и свежесть.

Рецепт опубликовали Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

2 молодых кабачка — 600–700 г;

2 больших помидора;

чеснок — 2–3 зубчика;

укроп — небольшой пучок;

петрушка — небольшой пучок;

майонез — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Салат с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки нарезать соломкой, смешать с растительным маслом, паприкой, солью и перцем. Выложить овощи в один слой на противень, застеленный пергаментом. Запекать при 200 °C в режиме конвекции около 15 минут. Остудить. Помидоры нарезать кубиками и оставить на сите на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Смешать остывшие кабачки, помидоры, измельченную зелень и чеснок. Добавить майонез и аккуратно перемешать. При необходимости досолить и сразу подавать. Цуккини должны оставаться немного упругими, а помидоры — мясистыми, чтобы салат не получился водянистым.

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