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Главная Вкус Салат без лишнего масла: понадобится 2 кабачка и 2 помидора

Салат без лишнего масла: понадобится 2 кабачка и 2 помидора

Ua ru
30 августа 2026 12:04
Салат из запеченных кабачков и помидоров: легкая летняя закуска
Салат с кабачками и помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

Особенность рецепта — кабачки сначала запекаются со специями, поэтому салат приобретает более насыщенный вкус и приятную текстуру. А свежие помидоры придают ему сочность и свежесть.

Рецепт опубликовали Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • 2 молодых кабачка — 600–700 г;
  • 2 больших помидора;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • укроп — небольшой пучок;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сладкая паприка — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
салат з кабачками та помідорами
Салат с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать соломкой, смешать с растительным маслом, паприкой, солью и перцем.
  2. Выложить овощи в один слой на противень, застеленный пергаментом.
  3. Запекать при 200 °C в режиме конвекции около 15 минут. Остудить.
  4. Помидоры нарезать кубиками и оставить на сите на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
  5. Смешать остывшие кабачки, помидоры, измельченную зелень и чеснок. Добавить майонез и аккуратно перемешать.
  6. При необходимости досолить и сразу подавать. Цуккини должны оставаться немного упругими, а помидоры — мясистыми, чтобы салат не получился водянистым.

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помидор салат рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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