Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат без зайвої олії: знадобиться 2 кабачка та 2 помідори

Салат без зайвої олії: знадобиться 2 кабачка та 2 помідори

Ua ru
30 серпня 2026 12:04
Салат із запечених кабачків та помідорів: легка літня закуска
Салат з кабачками та помідорами. Фото: smachnenke.com.ua

Особливість рецепта — кабачки спочатку запікаються зі спеціями, тому салат має більш насичений смак і приємну текстуру. А свіжі помідори додають соковитості та свіжості.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • 2 молоді кабачки — 600–700 г;
  • 2 великі помідори;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • кріп — невеликий пучок;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • солодка паприка — 1 ч. л.;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку.
салат з кабачками та помідорами
Салат з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати соломкою, змішати з олією, паприкою, сіллю та перцем.
  2. Викласти овочі в один шар на деко з пергаментом.
  3. Запікати при 200 °C у режимі конвекції близько 15 хвилин. Остудити.
  4. Помідори нарізати кубиками та залишити на ситі на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина.
  5. З’єднати охолоджені кабачки, помідори, подрібнену зелень і часник. Додати майонез та обережно перемішати.
  6. За потреби досолити й одразу подавати. Кабачки мають залишатися трохи пружними, а помідори — м’ясистими, щоб салат не вийшов водянистим.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Читайте також:

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.

помідор салат рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації