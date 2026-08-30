Салат із запечених кабачків та помідорів: легка літня закуска

Салат без зайвої олії: знадобиться 2 кабачка та 2 помідори
Ua ru
30 серпня 2026 12:04
Салат з кабачками та помідорами. Фото: smachnenke.com.ua
Особливість рецепта — кабачки спочатку запікаються зі спеціями, тому салат має більш насичений смак і приємну текстуру. А свіжі помідори додають соковитості та свіжості.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- 2 молоді кабачки — 600–700 г;
- 2 великі помідори;
- часник — 2–3 зубчики;
- кріп — невеликий пучок;
- петрушка — невеликий пучок;
- майонез — 1 ст. л.;
- олія — 1 ст. л.;
- солодка паприка — 1 ч. л.;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати соломкою, змішати з олією, паприкою, сіллю та перцем.
- Викласти овочі в один шар на деко з пергаментом.
- Запікати при 200 °C у режимі конвекції близько 15 хвилин. Остудити.
- Помідори нарізати кубиками та залишити на ситі на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина.
- З’єднати охолоджені кабачки, помідори, подрібнену зелень і часник. Додати майонез та обережно перемішати.
- За потреби досолити й одразу подавати. Кабачки мають залишатися трохи пружними, а помідори — м’ясистими, щоб салат не вийшов водянистим.
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