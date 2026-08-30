Салат із запечених кабачків та помідорів: легка літня закуска

Салат з кабачками та помідорами. Фото: smachnenke.com.ua

Особливість рецепта — кабачки спочатку запікаються зі спеціями, тому салат має більш насичений смак і приємну текстуру. А свіжі помідори додають соковитості та свіжості.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

2 молоді кабачки — 600–700 г;

2 великі помідори;

часник — 2–3 зубчики;

кріп — невеликий пучок;

петрушка — невеликий пучок;

майонез — 1 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

солодка паприка — 1 ч. л.;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Салат з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки нарізати соломкою, змішати з олією, паприкою, сіллю та перцем. Викласти овочі в один шар на деко з пергаментом. Запікати при 200 °C у режимі конвекції близько 15 хвилин. Остудити. Помідори нарізати кубиками та залишити на ситі на кілька хвилин, щоб стекла зайва рідина. З’єднати охолоджені кабачки, помідори, подрібнену зелень і часник. Додати майонез та обережно перемішати. За потреби досолити й одразу подавати. Кабачки мають залишатися трохи пружними, а помідори — м’ясистими, щоб салат не вийшов водянистим.

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