Салат без мяса и рыбы — простой рецепт с фото

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат без мяса и рыбы получается ярким, сочным и нежным благодаря сочетанию моркови, свеклы и плавленого сыра с чесноком. Легко готовится, быстро пропитывается майонезом и всегда съедается первым на столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

морковь — 1-2 шт.;

плавленый сырок — 100 г;

чеснок — 1-2 зубчика;

майонез — 3-4 ст. л.;

свекла вареная — 1 шт.

Способ приготовления

Морковь натереть мелко и выложить первым слоем в салатник. Плавленый сырок смешать с майонезом и измельченным чесноком, выложить вторым слоем.

Свекла и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Вареную свеклу натереть крупно и выложить третьим слоем для яркого цвета и сочности. Завершить салат равномерным слоем майонеза.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию украсить сверху зеленью или зернами граната. Перед подачей поставить салат в холодильник на 20-30 минут, чтобы слои хорошо пропитались.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.