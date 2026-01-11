Салат без мяса и рыбы — простой рецепт с фото

Салат без рыбы, без мяса, но съедается первым — простой рецепт
Салат без мяса и рыбы получается ярким, сочным и нежным благодаря сочетанию моркови, свеклы и плавленого сыра с чесноком. Легко готовится, быстро пропитывается майонезом и всегда съедается первым на столе.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- морковь — 1-2 шт.;
- плавленый сырок — 100 г;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- майонез — 3-4 ст. л.;
- свекла вареная — 1 шт.
Способ приготовления
Морковь натереть мелко и выложить первым слоем в салатник. Плавленый сырок смешать с майонезом и измельченным чесноком, выложить вторым слоем.
Вареную свеклу натереть крупно и выложить третьим слоем для яркого цвета и сочности. Завершить салат равномерным слоем майонеза.
По желанию украсить сверху зеленью или зернами граната. Перед подачей поставить салат в холодильник на 20-30 минут, чтобы слои хорошо пропитались.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!