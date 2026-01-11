Видео
Салат без рыбы, без мяса, но съедается первым — простой рецепт

Салат без рыбы, без мяса, но съедается первым — простой рецепт

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 12:04
Салат без мяса и рыбы — простой рецепт с фото
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат без мяса и рыбы получается ярким, сочным и нежным благодаря сочетанию моркови, свеклы и плавленого сыра с чесноком. Легко готовится, быстро пропитывается майонезом и всегда съедается первым на столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • морковь — 1-2 шт.;
  • плавленый сырок — 100 г;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • майонез — 3-4 ст. л.;
  • свекла вареная — 1 шт.

Способ приготовления

Морковь натереть мелко и выложить первым слоем в салатник. Плавленый сырок смешать с майонезом и измельченным чесноком, выложить вторым слоем.

рецепт салату з морквою, буряком та плавленим сиром
Свекла и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Вареную свеклу натереть крупно и выложить третьим слоем для яркого цвета и сочности. Завершить салат равномерным слоем майонеза.

простий рецепт салату з морквою, буряком та сиром
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию украсить сверху зеленью или зернами граната. Перед подачей поставить салат в холодильник на 20-30 минут, чтобы слои хорошо пропитались.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

сыр салат рецепт свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
