Україна
Салат без риби, без м'яса, але зʼїдається першим — простий рецепт

Салат без риби, без м’яса, але зʼїдається першим — простий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 12:04
Салат без м’яса та риби — простий рецепт з фото
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Салат без м’яса та риби виходить яскравим, соковитим і ніжним завдяки поєднанню моркви, буряка та плавленого сиру з часником. Легко готується, швидко просочується майонезом і завжди з’їдається першим на столі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква — 1–2 шт.;
  • плавлений сирок — 100 г;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • буряк варений — 1 шт.

Спосіб приготування

Моркву натерти дрібно і викласти першим шаром у салатник. Плавлений сирок змішати з майонезом та подрібненим часником, викласти другим шаром.

рецепт салату з морквою, буряком та плавленим сиром
Буряк та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Варений буряк натерти крупно і викласти третім шаром для яскравого кольору та соковитості. Завершити салат рівномірним шаром майонезу.

простий рецепт салату з морквою, буряком та сиром
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням прикрасити зверху зеленню або зернами граната. Перед подачею поставити салат у холодильник на 20–30 хвилин, щоб шари добре просочилися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

сир салат рецепт буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
