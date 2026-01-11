Салат без м’яса та риби — простий рецепт з фото

Салат без риби, без м’яса, але зʼїдається першим — простий рецепт
Салат без м’яса та риби виходить яскравим, соковитим і ніжним завдяки поєднанню моркви, буряка та плавленого сиру з часником. Легко готується, швидко просочується майонезом і завжди з’їдається першим на столі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- морква — 1–2 шт.;
- плавлений сирок — 100 г;
- часник — 1–2 зубчики;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- буряк варений — 1 шт.
Спосіб приготування
Моркву натерти дрібно і викласти першим шаром у салатник. Плавлений сирок змішати з майонезом та подрібненим часником, викласти другим шаром.
Варений буряк натерти крупно і викласти третім шаром для яскравого кольору та соковитості. Завершити салат рівномірним шаром майонезу.
За бажанням прикрасити зверху зеленню або зернами граната. Перед подачею поставити салат у холодильник на 20–30 хвилин, щоб шари добре просочилися.
