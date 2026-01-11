Салат без м’яса та риби — простий рецепт з фото

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Салат без м’яса та риби виходить яскравим, соковитим і ніжним завдяки поєднанню моркви, буряка та плавленого сиру з часником. Легко готується, швидко просочується майонезом і завжди з’їдається першим на столі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

морква — 1–2 шт.;

плавлений сирок — 100 г;

часник — 1–2 зубчики;

майонез — 3–4 ст. л.;

буряк варений — 1 шт.

Спосіб приготування

Моркву натерти дрібно і викласти першим шаром у салатник. Плавлений сирок змішати з майонезом та подрібненим часником, викласти другим шаром.

Буряк та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Варений буряк натерти крупно і викласти третім шаром для яскравого кольору та соковитості. Завершити салат рівномірним шаром майонезу.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням прикрасити зверху зеленню або зернами граната. Перед подачею поставити салат у холодильник на 20–30 хвилин, щоб шари добре просочилися.

