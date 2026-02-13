Салат Галя Балувана с куриным филе и шампиньонами — проверенный рецепт приготовления

Салат "Галя Балувана" — понадобится куриные филе и шампиньоны
Салат "Галя Балувана" давно стал любимцем многих хозяек благодаря удачному сочетанию простых продуктов. Куриное филе получается сочным, шампиньоны добавляют глубины, а яичные блины делают текстуру особенно нежной.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 500 г;
- шампиньоны — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- майонез — 200 г в салат и 2 ст. л. для яичных блинов;
- петрушка — 20 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе выложить в кастрюлю, добавить соль, черный перец горошком и лавровый лист, залить водой и варить 20 минут после закипания. После приготовления оставить мясо в бульоне, чтобы оно сохранило сочность и не стало сухим.
Шампиньоны нарезать ломтиками, выложить на хорошо разогретую сухую сковородку и готовить до полного испарения жидкости. Когда грибы станут сухими, добавить масло, всыпать нарезанный тонкими четвертькольцами лук, приправить солью и перцем и обжарить до румяности. Готовые шампиньоны с луком переложить на бумажное полотенце и дать остыть.
Яйца разбить в миску, добавить майонез, соль и черный перец, тщательно перемешать венчиком до однородности. Сковородку слегка смазать маслом и приготовить тонкие яичные блины, обжаривая их с обеих сторон до легкого золотистого цвета. Готовые блины остудить и нарезать полосками.
Куриное филе разобрать руками на волокна. В большой миске соединить курицу, охлажденные шампиньоны с луком, яичные блины и мелко нарезанную петрушку. В отдельной емкости смешать майонез с измельченным чесноком и черным перцем, после чего заправить салат. Все хорошо перемешать до равномерного сочетания ингредиентов.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!