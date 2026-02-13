Салат Галя Балувана с куриным филе и шампиньонами — проверенный рецепт приготовления

Салат "Галя Балувана". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Галя Балувана" давно стал любимцем многих хозяек благодаря удачному сочетанию простых продуктов. Куриное филе получается сочным, шампиньоны добавляют глубины, а яичные блины делают текстуру особенно нежной.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 500 г;

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

майонез — 200 г в салат и 2 ст. л. для яичных блинов;

петрушка — 20 г;

чеснок — 2 зубчика;

масло — для жарки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе выложить в кастрюлю, добавить соль, черный перец горошком и лавровый лист, залить водой и варить 20 минут после закипания. После приготовления оставить мясо в бульоне, чтобы оно сохранило сочность и не стало сухим.

Шампиньоны и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Шампиньоны нарезать ломтиками, выложить на хорошо разогретую сухую сковородку и готовить до полного испарения жидкости. Когда грибы станут сухими, добавить масло, всыпать нарезанный тонкими четвертькольцами лук, приправить солью и перцем и обжарить до румяности. Готовые шампиньоны с луком переложить на бумажное полотенце и дать остыть.

Яичные блины и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца разбить в миску, добавить майонез, соль и черный перец, тщательно перемешать венчиком до однородности. Сковородку слегка смазать маслом и приготовить тонкие яичные блины, обжаривая их с обеих сторон до легкого золотистого цвета. Готовые блины остудить и нарезать полосками.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе разобрать руками на волокна. В большой миске соединить курицу, охлажденные шампиньоны с луком, яичные блины и мелко нарезанную петрушку. В отдельной емкости смешать майонез с измельченным чесноком и черным перцем, после чего заправить салат. Все хорошо перемешать до равномерного сочетания ингредиентов.

