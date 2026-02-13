Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Галя Балувана" — понадобится куриные филе и шампиньоны

Салат "Галя Балувана" — понадобится куриные филе и шампиньоны

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 12:04
Салат Галя Балувана с куриным филе и шампиньонами — проверенный рецепт приготовления
Салат "Галя Балувана". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Галя Балувана" давно стал любимцем многих хозяек благодаря удачному сочетанию простых продуктов. Куриное филе получается сочным, шампиньоны добавляют глубины, а яичные блины делают текстуру особенно нежной.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • майонез — 200 г в салат и 2 ст. л. для яичных блинов;
  • петрушка — 20 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе выложить в кастрюлю, добавить соль, черный перец горошком и лавровый лист, залить водой и варить 20 минут после закипания. После приготовления оставить мясо в бульоне, чтобы оно сохранило сочность и не стало сухим.

рецепт салату з печерицями
Шампиньоны и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Шампиньоны нарезать ломтиками, выложить на хорошо разогретую сухую сковородку и готовить до полного испарения жидкости. Когда грибы станут сухими, добавить масло, всыпать нарезанный тонкими четвертькольцами лук, приправить солью и перцем и обжарить до румяности. Готовые шампиньоны с луком переложить на бумажное полотенце и дать остыть.

рецепт салату з курячим філе
Яичные блины и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Яйца разбить в миску, добавить майонез, соль и черный перец, тщательно перемешать венчиком до однородности. Сковородку слегка смазать маслом и приготовить тонкие яичные блины, обжаривая их с обеих сторон до легкого золотистого цвета. Готовые блины остудить и нарезать полосками.

рецепт салату з курячим філе та печерицями
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Куриное филе разобрать руками на волокна. В большой миске соединить курицу, охлажденные шампиньоны с луком, яичные блины и мелко нарезанную петрушку. В отдельной емкости смешать майонез с измельченным чесноком и черным перцем, после чего заправить салат. Все хорошо перемешать до равномерного сочетания ингредиентов.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт грибы шампиньоны куриное филе
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации