Салат "Галя Балувана" — знадобиться курячі філе та печериці

Дата публікації: 13 лютого 2026 12:04
Салат Галя Балувана з курячим філе та печерицями — перевірений рецепт приготування
Салат "Галя Балувана". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Галя Балувана" давно став улюбленцем багатьох господинь завдяки вдалому поєднанню простих продуктів. Куряче філе виходить соковитим, печериці додають глибини, а яєчні млинці роблять текстуру особливо ніжною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 500 г;
  • печериці — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • майонез — 200 г у салат і 2 ст. л. для яєчних млинців;
  • петрушка — 20 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • олія — для смаження;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування

Куряче філе викласти в каструлю, додати сіль, чорний перець горошком і лавровий лист, залити водою та варити 20 хвилин після закипання. Після приготування залишити м’ясо в бульйоні, щоб воно зберегло соковитість і не стало сухим.

рецепт салату з печерицями
Печериці та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Печериці нарізати скибками, викласти на добре розігріту суху сковорідку та готувати до повного випаровування рідини. Коли гриби стануть сухими, додати олію, всипати нарізану тонкими чвертькільцями цибулю, приправити сіллю та перцем і обсмажити до рум’яності. Готові печериці з цибулею перекласти на паперовий рушник і дати охолонути.

рецепт салату з курячим філе
Яєчні млинці та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Яйця розбити в миску, додати майонез, сіль і чорний перець, ретельно перемішати вінчиком до однорідності. Сковорідку злегка змастити олією та приготувати тонкі яєчні млинці, обсмажуючи їх з обох боків до легкого золотистого кольору. Готові млинці остудити та нарізати смужками.

рецепт салату з курячим філе та печерицями
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Куряче філе розібрати руками на волокна. У великій мисці з’єднати курку, охолоджені печериці з цибулею, яєчні млинці та дрібно нарізану петрушку. В окремій ємності змішати майонез із подрібненим часником і чорним перцем, після чого заправити салат. Усе добре перемішати до рівномірного поєднання інгредієнтів.

салат рецепт гриби печериці куряче філе
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
