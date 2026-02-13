Салат Галя Балувана з курячим філе та печерицями — перевірений рецепт приготування

Салат "Галя Балувана" — знадобиться курячі філе та печериці
Салат "Галя Балувана" давно став улюбленцем багатьох господинь завдяки вдалому поєднанню простих продуктів. Куряче філе виходить соковитим, печериці додають глибини, а яєчні млинці роблять текстуру особливо ніжною.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 500 г;
- печериці — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- майонез — 200 г у салат і 2 ст. л. для яєчних млинців;
- петрушка — 20 г;
- часник — 2 зубчики;
- олія — для смаження;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
Куряче філе викласти в каструлю, додати сіль, чорний перець горошком і лавровий лист, залити водою та варити 20 хвилин після закипання. Після приготування залишити м’ясо в бульйоні, щоб воно зберегло соковитість і не стало сухим.
Печериці нарізати скибками, викласти на добре розігріту суху сковорідку та готувати до повного випаровування рідини. Коли гриби стануть сухими, додати олію, всипати нарізану тонкими чвертькільцями цибулю, приправити сіллю та перцем і обсмажити до рум’яності. Готові печериці з цибулею перекласти на паперовий рушник і дати охолонути.
Яйця розбити в миску, додати майонез, сіль і чорний перець, ретельно перемішати вінчиком до однорідності. Сковорідку злегка змастити олією та приготувати тонкі яєчні млинці, обсмажуючи їх з обох боків до легкого золотистого кольору. Готові млинці остудити та нарізати смужками.
Куряче філе розібрати руками на волокна. У великій мисці з’єднати курку, охолоджені печериці з цибулею, яєчні млинці та дрібно нарізану петрушку. В окремій ємності змішати майонез із подрібненим часником і чорним перцем, після чого заправити салат. Усе добре перемішати до рівномірного поєднання інгредієнтів.
