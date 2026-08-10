Салат "Галя": без мяса и без рыбы, но такой вкусный

Салат "Галя". Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Такие рецепты ценятся за простоту и оригинальную подачу. Салат "Галя" готовится из доступных продуктов, получается сочным и нежным и прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для обычного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вареные яйца — 4 шт.;

зеленое яблоко — 1 шт.;

моцарелла — 100 г;

майонез — по вкусу;

зелень — для украшения.

Для маринования лука:

лук — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

вода — немного.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, добавить соль, сахар, уксус и немного воды. Перемешать и оставить на 20 минут, после чего слить маринад. Яйца натереть и выложить первым слоем, смазать майонезом. Затем выложить маринованный лук. Яблоко натереть, выложить следующим слоем и добавить немного майонеза. Сверху выложить натертую моцареллу, сделать майонезную сетку и украсить зеленью. Перед подачей оставить салат на некоторое время в холодильнике, чтобы слои хорошо пропитались.

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