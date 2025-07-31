Салат с колбасой, овощами и сыром — рецепт с фото, который вкуснее Оливье

Салат, который превзошел "Оливье" от Свекрови — рецепт на лето
Этот салат стал настоящим хитом — легкий, яркий, сочный и гораздо свежее привычного Оливье. В нем удачно сочетаются хрустящие овощи, пикантная колбаса, нежные яйца и ароматный сыр. А заправка на основе майонеза или сметаны делает текстуру еще приятнее. Готовится просто, на вкус празднично — именно то, что нужно на лето.
Рецепт опубликовала Poradnytsia.
Вам понадобится:
- колбаса копченая или ветчина — 200 г;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- сыр твердый — 150 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- укроп — 1 пучок;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Колбасу или ветчину, огурцы, перец и помидоры нарезать кубиками. Вареные яйца нарезать кусочками.
Твердый сыр натереть на крупной терке, укроп мелко порубить. В большой миске соединить все ингредиенты.
Добавить соль, перец и заправить майонезом или смесью майонеза и сметаны в равных частях. Хорошо перемешать и подавать сразу.
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