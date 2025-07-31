Салат с колбасой, овощами и сыром — рецепт с фото, который вкуснее Оливье

Салат с колбасой. Фото: poradnytsia.com

Этот салат стал настоящим хитом — легкий, яркий, сочный и гораздо свежее привычного Оливье. В нем удачно сочетаются хрустящие овощи, пикантная колбаса, нежные яйца и ароматный сыр. А заправка на основе майонеза или сметаны делает текстуру еще приятнее. Готовится просто, на вкус празднично — именно то, что нужно на лето.

Рецепт опубликовала Poradnytsia.

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Вам понадобится:

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колбаса копченая или ветчина — 200 г;

огурцы свежие — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

сыр твердый — 150 г;

яйца вареные — 3 шт.;

укроп — 1 пучок;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Колбасу или ветчину, огурцы, перец и помидоры нарезать кубиками. Вареные яйца нарезать кусочками.

Яйца и сладкий перец. Фото: poradnytsia.com

Твердый сыр натереть на крупной терке, укроп мелко порубить. В большой миске соединить все ингредиенты.

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Приготовление салата. Фото: poradnytsia.com

Добавить соль, перец и заправить майонезом или смесью майонеза и сметаны в равных частях. Хорошо перемешать и подавать сразу.

Заправленный салат. Фото: poradnytsia.com

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