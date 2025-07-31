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Салат, который превзошел "Оливье" от Свекрови — рецепт на лето

31 июля 2025 13:15
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с колбасой, овощами и сыром — рецепт с фото, который вкуснее Оливье
Салат с колбасой. Фото: poradnytsia.com
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат стал настоящим хитом — легкий, яркий, сочный и гораздо свежее привычного Оливье. В нем удачно сочетаются хрустящие овощи, пикантная колбаса, нежные яйца и ароматный сыр. А заправка на основе майонеза или сметаны делает текстуру еще приятнее. Готовится просто, на вкус празднично — именно то, что нужно на лето.

Рецепт опубликовала Poradnytsia.

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Вам понадобится:

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  • колбаса копченая или ветчина — 200 г;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • укроп — 1 пучок;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Колбасу или ветчину, огурцы, перец и помидоры нарезать кубиками. Вареные яйца нарезать кусочками.

Салат з ковбасою, овочами й сиром
Яйца и сладкий перец. Фото: poradnytsia.com

Твердый сыр натереть на крупной терке, укроп мелко порубить. В большой миске соединить все ингредиенты.

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Смачний салат з ковбасою, овочами й сиром
Приготовление салата. Фото: poradnytsia.com

Добавить соль, перец и заправить майонезом или смесью майонеза и сметаны в равных частях. Хорошо перемешать и подавать сразу.

Смачний салат з ковбасою, овочами
Заправленный салат. Фото: poradnytsia.com

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