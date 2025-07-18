Салат з куркою та маринованою цибулею — рецепт з фото пікантної літньої закуски зі смаком шашлику

Салат з куркою та маринованою цибулею — свіжий смак на літо
Цей салат вразить навіть тих, хто байдужий до курятини. Завдяки маринованій цибулі він набуває яскравого, майже "шашличного" смаку, який ідеально поєднується зі свіжим болгарським перцем і ніжним м’ясом. Його можна подати як на святковий стіл, так і до обіду в спекотний день — страва завжди буде мати елегантний та апетитний вигляд.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Cooking Приготування їжі.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 300 г;
- червона цибуля — 1 шт.;
- болгарський перець — 1–2 шт. (червоний і/або зелений);
- петрушка — 1 пучок;
- оцет — 2 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- вода (кип’яток) — для маринування;
- майонез — для заправки;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Нарізати червону цибулю півкільцями, викласти в миску, додати оцет, цукор і залити окропом так, щоб вода повністю покрила цибулю. Залишити маринуватися на 10 хвилин.
Тим часом відварити куряче філе до готовності, охолодити й подрібнити — нарізати тонкою соломкою або розібрати руками на волокна.
Болгарський перець нарізати тонкою смужкою. Петрушку дрібно посікти. Відтиснути замариновану цибулю від зайвої рідини. Змішати всі інгредієнти в глибокій мисці, посолити, поперчити та заправити майонезом. Подавати охолодженим.
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