Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Салат з куркою та маринованою цибулею — свіжий смак на літо arrow

Салат з куркою та маринованою цибулею — свіжий смак на літо

18 липня 2025 13:15
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з куркою та маринованою цибулею — рецепт з фото пікантної літньої закуски зі смаком шашлику
Салат з куркою та маринованою цибулею. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат вразить навіть тих, хто байдужий до курятини. Завдяки маринованій цибулі він набуває яскравого, майже "шашличного" смаку, який ідеально поєднується зі свіжим болгарським перцем і ніжним м’ясом. Його можна подати як на святковий стіл, так і до обіду в спекотний день — страва завжди буде мати елегантний та апетитний вигляд.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Cooking Приготування їжі

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 300 г;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • болгарський перець — 1–2 шт. (червоний і/або зелений);
  • петрушка — 1 пучок;
  • оцет — 2 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • вода (кип’яток) — для маринування;
  • майонез — для заправки;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Нарізати червону цибулю півкільцями, викласти в миску, додати оцет, цукор і залити окропом так, щоб вода повністю покрила цибулю. Залишити маринуватися на 10 хвилин.

рецепт салату з куркою
Солодкий перець. Фото: кадр з відео

Тим часом відварити куряче філе до готовності, охолодити й подрібнити — нарізати тонкою соломкою або розібрати руками на волокна.

рецепт з куркою та перцем
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Болгарський перець нарізати тонкою смужкою. Петрушку дрібно посікти. Відтиснути замариновану цибулю від зайвої рідини. Змішати всі інгредієнти в глибокій мисці, посолити, поперчити та заправити майонезом. Подавати охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише 3 продукти, а виходить так смачно і недорого.

цибуля салат рецепт курка солодкий перець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації