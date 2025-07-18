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Салат с курицей и маринованным луком — свежий вкус на лето

18 июля 2025 13:15
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с курицей и маринованным луком — рецепт с фото пикантной летней закуски со вкусом шашлыка
Салат с курицей и маринованным луком. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат поразит даже тех, кто равнодушен к курятине. Благодаря маринованному луку он приобретает яркий, почти "шашлычный" вкус, который идеально сочетается со свежим болгарским перцем и нежным мясом. Его можно подать как на праздничный стол, так и к обеду в жаркий день — блюдо всегда будет выглядеть элегантно и аппетитно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Cooking Приготовление еды.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 300 г;
  • красный лук — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1-2 шт. (красный и/или зеленый);
  • петрушка — 1 пучок;
  • уксус — 2 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • вода (кипяток) — для маринования;
  • майонез — для заправки;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Нарезать красный лук полукольцами, выложить в миску, добавить уксус, сахар и залить кипятком так, чтобы вода полностью покрыла лук. Оставить мариноваться на 10 минут.

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Сладкий перец. Фото: кадр из видео

Тем временем отварить куриное филе до готовности, охладить и измельчить — нарезать тонкой соломкой или разобрать руками на волокна.

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Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Болгарский перец нарезать тонкой полоской. Петрушку мелко порубить. Отжать замаринованный лук от лишней жидкости. Смешать все ингредиенты в глубокой миске, посолить, поперчить и заправить майонезом. Подавать охлажденным.

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