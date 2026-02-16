Видео
Салат из капусты "по-немецки" — к мясу, картофелю или как закуска

Дата публикации 16 февраля 2026 12:04
Салат из капусты по-немецки — рецепт с фото хрустящей закуски к мясу и картофелю
Салат из капусты "по-немецки". Фото: smachnenke.com.ua

Хрустящая маринованная капуста с легкой кислинкой и пикантной горчичной ноткой способна дополнить любое блюдо. Этот рецепт позволяет приготовить ароматный салат, который прекрасно сочетается с мясом, картофелем или подается как самостоятельная закуска.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • капуста — 1,5 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 60 мл.;
  • масло растительное — 100 мл.;
  • черный перец — по вкусу;
  • горчица — 1 ст. л.

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту, переложить в большую миску и слегка примять руками, чтобы она стала мягче и пустила немного сока.

рецепт салату з капусти
Капуста и сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать лук мелкими кубиками, сладкий перец — небольшими кусочками. Добавить овощи к капусте и аккуратно перемешать. Отдельно соединить сахар, соль, уксус 9%, растительное масло, горчицу и черный перец. Тщательно перемешать до однородности, чтобы кристаллы соли и сахара растворились. Добавить заправку к овощам, хорошо перемешать, равномерно распределяя маринад.

рецепт салату з капустою та солодким перцем
Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить салат в контейнер или глубокую емкость, слегка уплотнить, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 10-12 часов для маринования. После настаивания салат полностью пропитается заправкой и будет готов к подаче.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

капуста салат рецепт гарнир закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
