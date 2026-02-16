Салат из капусты по-немецки — рецепт с фото хрустящей закуски к мясу и картофелю

Салат из капусты "по-немецки" — к мясу, картофелю или как закуска
Хрустящая маринованная капуста с легкой кислинкой и пикантной горчичной ноткой способна дополнить любое блюдо. Этот рецепт позволяет приготовить ароматный салат, который прекрасно сочетается с мясом, картофелем или подается как самостоятельная закуска.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста — 1,5 кг;
- лук — 2 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 60 мл.;
- масло растительное — 100 мл.;
- черный перец — по вкусу;
- горчица — 1 ст. л.
Способ приготовления
Тонко нашинковать капусту, переложить в большую миску и слегка примять руками, чтобы она стала мягче и пустила немного сока.
Нарезать лук мелкими кубиками, сладкий перец — небольшими кусочками. Добавить овощи к капусте и аккуратно перемешать. Отдельно соединить сахар, соль, уксус 9%, растительное масло, горчицу и черный перец. Тщательно перемешать до однородности, чтобы кристаллы соли и сахара растворились. Добавить заправку к овощам, хорошо перемешать, равномерно распределяя маринад.
Переложить салат в контейнер или глубокую емкость, слегка уплотнить, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 10-12 часов для маринования. После настаивания салат полностью пропитается заправкой и будет готов к подаче.
