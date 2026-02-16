Салат из капусты по-немецки — рецепт с фото хрустящей закуски к мясу и картофелю

Салат из капусты "по-немецки". Фото: smachnenke.com.ua

Хрустящая маринованная капуста с легкой кислинкой и пикантной горчичной ноткой способна дополнить любое блюдо. Этот рецепт позволяет приготовить ароматный салат, который прекрасно сочетается с мясом, картофелем или подается как самостоятельная закуска.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

капуста — 1,5 кг;

лук — 2 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ст. л.;

уксус 9% — 60 мл.;

масло растительное — 100 мл.;

черный перец — по вкусу;

горчица — 1 ст. л.

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту, переложить в большую миску и слегка примять руками, чтобы она стала мягче и пустила немного сока.

Капуста и сладкий перец. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать лук мелкими кубиками, сладкий перец — небольшими кусочками. Добавить овощи к капусте и аккуратно перемешать. Отдельно соединить сахар, соль, уксус 9%, растительное масло, горчицу и черный перец. Тщательно перемешать до однородности, чтобы кристаллы соли и сахара растворились. Добавить заправку к овощам, хорошо перемешать, равномерно распределяя маринад.

Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить салат в контейнер или глубокую емкость, слегка уплотнить, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 10-12 часов для маринования. После настаивания салат полностью пропитается заправкой и будет готов к подаче.

