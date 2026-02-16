Салат з капусти по-німецьки — рецепт з фото хрумкої закуски до м’яса і картоплі

Салат з капусти "по-німецьки". Фото: smachnenke.com.ua

Хрумка маринована капуста з легкою кислинкою та пікантною гірчичною ноткою здатна доповнити будь-яку страву. Цей рецепт дозволяє приготувати ароматний салат, який чудово поєднується з м’ясом, картоплею або подається як самостійна закуска.

Рецепт опублікували Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

капуста — 1,5 кг;

цибуля — 2 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

оцет 9% — 60 мл;

олія рослинна — 100 мл.;

чорний перець — за смаком;

гірчиця — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту, перекласти у велику миску та злегка прим’яти руками, щоб вона стала м’якшою і пустила трохи соку.

Капуста та солодкий перець. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати цибулю дрібними кубиками, солодкий перець — невеликими шматочками. Додати овочі до капусти та акуратно перемішати. Окремо з’єднати цукор, сіль, оцет 9%, рослинну олію, гірчицю та чорний перець. Ретельно перемішати до однорідності, щоб кристали солі та цукру розчинилися. Додати заправку до овочів, добре перемішати, рівномірно розподіляючи маринад.

Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти салат у контейнер або глибоку ємність, злегка ущільнити, накрити кришкою та залишити в холодильнику на 10–12 годин для маринування. Після настоювання салат повністю просочиться заправкою і буде готовий до подачі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.