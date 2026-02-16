Салат з капусти по-німецьки — рецепт з фото хрумкої закуски до м’яса і картоплі

Салат з капусти "по-німецьки" — до м’яса, картоплі або як закуска
Хрумка маринована капуста з легкою кислинкою та пікантною гірчичною ноткою здатна доповнити будь-яку страву. Цей рецепт дозволяє приготувати ароматний салат, який чудово поєднується з м’ясом, картоплею або подається як самостійна закуска.
Рецепт опублікували Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста — 1,5 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 60 мл;
- олія рослинна — 100 мл.;
- чорний перець — за смаком;
- гірчиця — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Тонко нашаткувати капусту, перекласти у велику миску та злегка прим’яти руками, щоб вона стала м’якшою і пустила трохи соку.
Нарізати цибулю дрібними кубиками, солодкий перець — невеликими шматочками. Додати овочі до капусти та акуратно перемішати. Окремо з’єднати цукор, сіль, оцет 9%, рослинну олію, гірчицю та чорний перець. Ретельно перемішати до однорідності, щоб кристали солі та цукру розчинилися. Додати заправку до овочів, добре перемішати, рівномірно розподіляючи маринад.
Перекласти салат у контейнер або глибоку ємність, злегка ущільнити, накрити кришкою та залишити в холодильнику на 10–12 годин для маринування. Після настоювання салат повністю просочиться заправкою і буде готовий до подачі.
