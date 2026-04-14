Салат из хека "Океан": попробуйте это удачное сочетание ингредиентов
Этот салат из хека приятно удивляет своим вкусом и видом. Несмотря на простые ингредиенты, он получается нежным, сочным и очень гармоничным. Идеальный вариант как для праздничного стола, так и для обычного обеда, когда хочется чего-то особенного без лишних затрат.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- хек — 1-2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- плавленый сыр — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- перец душистый — несколько горошин;
- соль, перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- кукурузный крахмал — 1 ч. л.;
- вода — немного;
- масло — для жарки;
- соус терияки — для подачи.
Способ приготовления
- Хек отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем, остудить в бульоне, очистить от костей и разобрать на кусочки.
- Лук нарезать, морковь натереть и обжарить до мягкости.
- Добавить специи, влить крахмал, разведенный в воде, быстро перемешать и охладить.
- Яйца отварить и натереть, плавленый сыр также натереть.
- Выкладывать салат слоями: рыба с майонезом, овощи, яйца с майонезом, сыр, снова овощи, рыба с майонезом и завершить яйцами.
Читайте Новини.LIVE!