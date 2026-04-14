Салат из хека "Океан": попробуйте это удачное сочетание ингредиентов

Салат из хека. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из хека приятно удивляет своим вкусом и видом. Несмотря на простые ингредиенты, он получается нежным, сочным и очень гармоничным. Идеальный вариант как для праздничного стола, так и для обычного обеда, когда хочется чего-то особенного без лишних затрат.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

хек — 1-2 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

плавленый сыр — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.;

перец душистый — несколько горошин;

соль, перец — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

кукурузный крахмал — 1 ч. л.;

вода — немного;

масло — для жарки;

соус терияки — для подачи.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Хек отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем, остудить в бульоне, очистить от костей и разобрать на кусочки. Лук нарезать, морковь натереть и обжарить до мягкости. Добавить специи, влить крахмал, разведенный в воде, быстро перемешать и охладить. Яйца отварить и натереть, плавленый сыр также натереть. Выкладывать салат слоями: рыба с майонезом, овощи, яйца с майонезом, сыр, снова овощи, рыба с майонезом и завершить яйцами.

