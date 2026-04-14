Главная Вкус Салат из хека "Океан": попробуйте это удачное сочетание ингредиентов

Дата публикации 14 апреля 2026 21:44
Салат из хека. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из хека приятно удивляет своим вкусом и видом. Несмотря на простые ингредиенты, он получается нежным, сочным и очень гармоничным. Идеальный вариант как для праздничного стола, так и для обычного обеда, когда хочется чего-то особенного без лишних затрат.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • хек — 1-2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • плавленый сыр — 1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • перец душистый — несколько горошин;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • кукурузный крахмал — 1 ч. л.;
  • вода — немного;
  • масло — для жарки;
  • соус терияки — для подачи.
що приготувати з хеком
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Хек отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем, остудить в бульоне, очистить от костей и разобрать на кусочки.
  2. Лук нарезать, морковь натереть и обжарить до мягкости.
  3. Добавить специи, влить крахмал, разведенный в воде, быстро перемешать и охладить.
  4. Яйца отварить и натереть, плавленый сыр также натереть.
  5. Выкладывать салат слоями: рыба с майонезом, овощи, яйца с майонезом, сыр, снова овощи, рыба с майонезом и завершить яйцами.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Читайте также:

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

салат рецепт морковь по-корейски закуска хек
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
