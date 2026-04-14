Салат з хека "Океан": спробуйте це вдале поєднання інгредієнтів

Дата публікації: 14 квітня 2026 21:44
Салат з хека. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із хека приємно дивує своїм смаком і виглядом. Незважаючи на прості інгредієнти, він виходить ніжним, соковитим і дуже гармонійним. Ідеальний варіант як для святкового столу, так і для звичайного обіду, коли хочеться чогось особливого без зайвих витрат.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • хек — 1–2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яйця — 3 шт.;
  • плавлений сир — 1 шт.;
  • майонез — за смаком;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • перець духмяний — кілька горошин;
  • сіль, перець — за смаком;
  • сушений часник — за смаком;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;
  • вода — трохи;
  • олія — для смаження;
  • соус теріякі — для подачі.
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Хек відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем, остудити в бульйоні, очистити від кісток і розібрати на шматочки.
  2. Цибулю нарізати, моркву натерти та обсмажити до м’якості.
  3. Додати спеції, влити крохмаль, розведений у воді, швидко перемішати й охолодити.
  4. Яйця відварити та натерти, плавлений сир також натерти.
  5. Викладати салат шарами: риба з майонезом, овочі, яйця з майонезом, сир, знову овочі, риба з майонезом і завершити яйцями.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
