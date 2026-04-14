Салат з хека "Океан": спробуйте це вдале поєднання інгредієнтів
Цей салат із хека приємно дивує своїм смаком і виглядом. Незважаючи на прості інгредієнти, він виходить ніжним, соковитим і дуже гармонійним. Ідеальний варіант як для святкового столу, так і для звичайного обіду, коли хочеться чогось особливого без зайвих витрат.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- хек — 1–2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- плавлений сир — 1 шт.;
- майонез — за смаком;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- перець духмяний — кілька горошин;
- сіль, перець — за смаком;
- сушений часник — за смаком;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;
- вода — трохи;
- олія — для смаження;
- соус теріякі — для подачі.
Спосіб приготування
- Хек відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем, остудити в бульйоні, очистити від кісток і розібрати на шматочки.
- Цибулю нарізати, моркву натерти та обсмажити до м’якості.
- Додати спеції, влити крохмаль, розведений у воді, швидко перемішати й охолодити.
- Яйця відварити та натерти, плавлений сир також натерти.
- Викладати салат шарами: риба з майонезом, овочі, яйця з майонезом, сир, знову овочі, риба з майонезом і завершити яйцями.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
