Салат з хека "Океан": спробуйте це вдале поєднання інгредієнтів

Салат з хека. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із хека приємно дивує своїм смаком і виглядом. Незважаючи на прості інгредієнти, він виходить ніжним, соковитим і дуже гармонійним. Ідеальний варіант як для святкового столу, так і для звичайного обіду, коли хочеться чогось особливого без зайвих витрат.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

хек — 1–2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

плавлений сир — 1 шт.;

майонез — за смаком;

лавровий лист — 1–2 шт.;

перець духмяний — кілька горошин;

сіль, перець — за смаком;

сушений часник — за смаком;

кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;

вода — трохи;

олія — для смаження;

соус теріякі — для подачі.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Хек відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем, остудити в бульйоні, очистити від кісток і розібрати на шматочки. Цибулю нарізати, моркву натерти та обсмажити до м’якості. Додати спеції, влити крохмаль, розведений у воді, швидко перемішати й охолодити. Яйця відварити та натерти, плавлений сир також натерти. Викладати салат шарами: риба з майонезом, овочі, яйця з майонезом, сир, знову овочі, риба з майонезом і завершити яйцями.

Читайте також:

