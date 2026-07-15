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Главная Вкус Салат, который спасёт ужин за 10 минут: понадобится 3 яйца

Салат, который спасёт ужин за 10 минут: понадобится 3 яйца

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 21:44
Свежий салат из пекинской капусты за 10 минут: легкий ужин без лишних хлопот
Салат с капустой. Фото: кадр из видео

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное после насыщенного дня, этот салат станет отличным вариантом. Хрустящая пекинская капуста, свежие огурцы, нежные яйца и зеленый горошек прекрасно сочетаются друг с другом, а простая сметанная заправка с горчицей придает блюду приятную пикантность. Всего несколько минут — и легкий домашний ужин готов.

Рецепт опубликовали на канале Onyshkevychi, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 1 шт.;
  • огурцы — 2 шт.;
  • зеленый горошек — 1/2 банки;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 70 г;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.
рецепт салату з пекінською капустою
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйца отварить, остудить и нарезать кубиками.
  2. Пекинскую капусту нашинковать, огурцы нарезать небольшими кусочками.
  3. Смешать все ингредиенты в миске, добавить зеленый горошек.
  4. Для заправки смешать сметану с горчицей, солью и перцем.
  5. Заправить салат, аккуратно перемешать и подавать к столу.

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салат рецепт пекинская капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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