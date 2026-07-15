Свежий салат из пекинской капусты за 10 минут: легкий ужин без лишних хлопот

Салат, который спасёт ужин за 10 минут: понадобится 3 яйца
Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное после насыщенного дня, этот салат станет отличным вариантом. Хрустящая пекинская капуста, свежие огурцы, нежные яйца и зеленый горошек прекрасно сочетаются друг с другом, а простая сметанная заправка с горчицей придает блюду приятную пикантность. Всего несколько минут — и легкий домашний ужин готов.
Рецепт опубликовали на канале Onyshkevychi, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- зеленый горошек — 1/2 банки;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 70 г;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца отварить, остудить и нарезать кубиками.
- Пекинскую капусту нашинковать, огурцы нарезать небольшими кусочками.
- Смешать все ингредиенты в миске, добавить зеленый горошек.
- Для заправки смешать сметану с горчицей, солью и перцем.
- Заправить салат, аккуратно перемешать и подавать к столу.
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