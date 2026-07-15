Свіжий салат з пекінської капусти за 10 хвилин: легка вечеря без зайвих клопотів

Салат, що врятує вечерю за 10 хвилин: знадобиться 3 яйця
Коли потрібно швидко приготувати щось смачне після насиченого дня, цей салат стане чудовим варіантом. Хрустка пекінська капуста, свіжі огірки, ніжні яйця та зелений горошок чудово поєднуються між собою, а проста сметанна заправка з гірчицею додає приємної пікантності. Усього кілька хвилин — і легка домашня вечеря готова.
Рецепт опублікували на каналі Onyshkevychi, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- зелений горошок — 1/2 банки;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 70 г;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Яйця відварити, охолодити та нарізати кубиками.
- Пекінську капусту нашаткувати, огірки нарізати невеликими шматочками.
- З’єднати всі інгредієнти у мисці, додати зелений горошок.
- Для заправки змішати сметану з гірчицею, сіллю та перцем.
- Заправити салат, акуратно перемішати та подавати до столу.
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