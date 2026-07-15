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Головна Смак Салат, що врятує вечерю за 10 хвилин: знадобиться 3 яйця

Салат, що врятує вечерю за 10 хвилин: знадобиться 3 яйця

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 21:44
Свіжий салат з пекінської капусти за 10 хвилин: легка вечеря без зайвих клопотів
Салат з капустою. Фото: кадр з відео

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне після насиченого дня, цей салат стане чудовим варіантом. Хрустка пекінська капуста, свіжі огірки, ніжні яйця та зелений горошок чудово поєднуються між собою, а проста сметанна заправка з гірчицею додає приємної пікантності. Усього кілька хвилин — і легка домашня вечеря готова.

Рецепт опублікували на каналі Onyshkevychi, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 1 шт.;
  • огірки — 2 шт.;
  • зелений горошок — 1/2 банки;
  • яйця — 3 шт.;
  • сметана — 70 г;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком.
рецепт салату з пекінською капустою
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити, охолодити та нарізати кубиками.
  2. Пекінську капусту нашаткувати, огірки нарізати невеликими шматочками.
  3. З’єднати всі інгредієнти у мисці, додати зелений горошок.
  4. Для заправки змішати сметану з гірчицею, сіллю та перцем.
  5. Заправити салат, акуратно перемішати та подавати до столу.

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салат рецепт пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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