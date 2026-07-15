Свіжий салат з пекінської капусти за 10 хвилин: легка вечеря без зайвих клопотів

Салат з капустою. Фото: кадр з відео

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне після насиченого дня, цей салат стане чудовим варіантом. Хрустка пекінська капуста, свіжі огірки, ніжні яйця та зелений горошок чудово поєднуються між собою, а проста сметанна заправка з гірчицею додає приємної пікантності. Усього кілька хвилин — і легка домашня вечеря готова.

Рецепт опублікували на каналі Onyshkevychi, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1 шт.;

огірки — 2 шт.;

зелений горошок — 1/2 банки;

яйця — 3 шт.;

сметана — 70 г;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Яйця відварити, охолодити та нарізати кубиками. Пекінську капусту нашаткувати, огірки нарізати невеликими шматочками. З’єднати всі інгредієнти у мисці, додати зелений горошок. Для заправки змішати сметану з гірчицею, сіллю та перцем. Заправити салат, акуратно перемішати та подавати до столу.

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