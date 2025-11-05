Видео
Видео

Главная Вкус Салат "Ленивая шуба" — знакомый вкус, но по новому

Салат "Ленивая шуба" — знакомый вкус, но по новому

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 12:44
обновлено: 12:34
Салат Ленивая шуба — простой рецепт приготовления знакомой классики по-новому
Салат "Ленивая шуба". Фото: smakuiemo.com.ua

Если вам хочется знакомого вкуса селедки под шубой, но без сложных слоев и лишних хлопот — попробуйте рецепт салата "Ленивая шуба". Это современная интерпретация классики, где все любимые ингредиенты смешаны, а вкус остается узнаваемым и гармоничным. Такой салат удобно готовить даже в будни — просто, быстро и с аппетитным результатом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • свекла — 500 г;
  • яйца вареные — 6 шт.;
  • огурцы маринованные или соленые — 300 г;
  • сельдь филе — 300 г;
  • лук фиолетовый (или белый) — 1 шт.;
  • майонез — по своему вкусу (можно заменить сметаной или греческим йогуртом);
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Отварить свеклу до мягкости, охладить, очистить и нарезать средними кубиками — чтобы в салате она сохраняла структуру и естественную сладость. Сварить яйца вкрутую, почистить и измельчить кубиками или воспользоваться яйцерезкой.

рецепт салату шуба
Маринованные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Огурцы нарезать небольшими кубиками - подойдут как маринованные, так и соленые, они придадут салату приятную кислинку и легкий хруст. Лук измельчить — фиолетовый придает нежности, но при желании можно использовать и белый.

рецепт оселедця під шубою
Нарезанная сельдь. Фото: smakuiemo.com.ua

Филе сельди нарезать маленькими кубиками, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались.

рецепт лінивої шуби
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить свеклу, яйца, огурцы, лук и сельдь. Добавить майонез или сметану, подсолить по своему вкусу и тщательно перемешать.

салат лінива шуба
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат можно подавать сразу, но если дать ему настояться в холодильнике хотя бы час, вкусы станут более насыщенными и сбалансированными.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
