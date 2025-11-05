Салат Ленивая шуба — простой рецепт приготовления знакомой классики по-новому

Салат "Ленивая шуба" — знакомый вкус, но по новому
Если вам хочется знакомого вкуса селедки под шубой, но без сложных слоев и лишних хлопот — попробуйте рецепт салата "Ленивая шуба". Это современная интерпретация классики, где все любимые ингредиенты смешаны, а вкус остается узнаваемым и гармоничным. Такой салат удобно готовить даже в будни — просто, быстро и с аппетитным результатом.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- свекла — 500 г;
- яйца вареные — 6 шт.;
- огурцы маринованные или соленые — 300 г;
- сельдь филе — 300 г;
- лук фиолетовый (или белый) — 1 шт.;
- майонез — по своему вкусу (можно заменить сметаной или греческим йогуртом);
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Отварить свеклу до мягкости, охладить, очистить и нарезать средними кубиками — чтобы в салате она сохраняла структуру и естественную сладость. Сварить яйца вкрутую, почистить и измельчить кубиками или воспользоваться яйцерезкой.
Огурцы нарезать небольшими кубиками - подойдут как маринованные, так и соленые, они придадут салату приятную кислинку и легкий хруст. Лук измельчить — фиолетовый придает нежности, но при желании можно использовать и белый.
Филе сельди нарезать маленькими кубиками, чтобы все ингредиенты равномерно перемешались.
В глубокой миске соединить свеклу, яйца, огурцы, лук и сельдь. Добавить майонез или сметану, подсолить по своему вкусу и тщательно перемешать.
Салат можно подавать сразу, но если дать ему настояться в холодильнике хотя бы час, вкусы станут более насыщенными и сбалансированными.
