Главная Вкус Салат "Лисья шуба" — блюдо вместо "Селедки под шубой"

Салат "Лисья шуба" — блюдо вместо "Селедки под шубой"

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 12:04
Салат Лисья шуба — вкусный конкурент Селедке под шубой
Салат "Лисья шуба". Фото: gospodynka.com.ua

Если традиционную "Селедку под шубой" уже хочется немного изменить, попробуйте приготовить "Лисью шубу". Благодаря обжаренной моркови с луком блюдо имеет более насыщенный вкус и привлекательный вид. Он получается сытным и прекрасно подходит для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Ингредиенты:

  • сельдь — 1 шт.;
  • картофель вареный — 2 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • майонез — 250 г;
  • масло — 40 мл.;
  • соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками. На сковороде разогреть масло и обжарить его до мягкости. Добавить щепотку соли, специи по вкусу (можно использовать хмели-сунели или черный перец), после чего добавить натертую на крупной терке морковь. Жарить вместе до готовности, затем оставить охлаждаться.

рецепт салату з оселедцем
Майонез и сельдь. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Выложить его первым слоем на плоскую тарелку, слегка подсолить и нанести тонкую сетку майонеза.

рецепт салату лисяча шуба
Сельдь и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Сельдь очистить от кожи и костей, нарезать мелкими кубиками. Равномерно распределить поверх картофеля и снова смазать небольшим количеством майонеза. Яйца натереть на крупной терке и выложить следующим слоем. Покрыть майонезной сеткой.

смачний салат з оселедцем та морквою
Обжаренная морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Завершающий слой — обжаренная морковь с луком. Равномерно распределить овощи сверху, формируя яркую верхушку. Дать салату настояться в холодильнике не менее 1-2 часов, чтобы слои хорошо пропитались. Салат получается нежным, сочным и очень эффектным на праздничном столе.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

морковь рецепт селедка салат шуба закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
