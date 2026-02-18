Салат Лисья шуба — вкусный конкурент Селедке под шубой

Салат "Лисья шуба" — блюдо вместо "Селедки под шубой"
Если традиционную "Селедку под шубой" уже хочется немного изменить, попробуйте приготовить "Лисью шубу". Благодаря обжаренной моркови с луком блюдо имеет более насыщенный вкус и привлекательный вид. Он получается сытным и прекрасно подходит для праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Ингредиенты:
- сельдь — 1 шт.;
- картофель вареный — 2 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- майонез — 250 г;
- масло — 40 мл.;
- соль и специи — по вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать мелкими кубиками. На сковороде разогреть масло и обжарить его до мягкости. Добавить щепотку соли, специи по вкусу (можно использовать хмели-сунели или черный перец), после чего добавить натертую на крупной терке морковь. Жарить вместе до готовности, затем оставить охлаждаться.
Картофель очистить и натереть на крупной терке. Выложить его первым слоем на плоскую тарелку, слегка подсолить и нанести тонкую сетку майонеза.
Сельдь очистить от кожи и костей, нарезать мелкими кубиками. Равномерно распределить поверх картофеля и снова смазать небольшим количеством майонеза. Яйца натереть на крупной терке и выложить следующим слоем. Покрыть майонезной сеткой.
Завершающий слой — обжаренная морковь с луком. Равномерно распределить овощи сверху, формируя яркую верхушку. Дать салату настояться в холодильнике не менее 1-2 часов, чтобы слои хорошо пропитались. Салат получается нежным, сочным и очень эффектным на праздничном столе.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!