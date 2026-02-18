Відео
Головна Смак Салат "Лисяча шуба" — головний конкурент "Оселедця під шубою"

Салат "Лисяча шуба" — головний конкурент "Оселедця під шубою"

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 12:04
Салат Лисяча шуба — смачний конкурент Оселедцю під шубою
Салат "Лисяча шуба". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо традиційний "Оселедець під шубою" вже хочеться трохи змінити, спробуйте приготувати "Лисячу шубу". Завдяки обсмаженій моркві з цибулею салат має більш насичений смак і привабливий вигляд. Він виходить ситним, ніжним і чудово підходить як для святкового столу, так і для родинної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • оселедець — 1 шт.;
  • картопля варена — 2 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • майонез — 250 г;
  • олія — 40 мл.;
  • сіль та спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібними кубиками. На сковороді розігріти олію та обсмажити цибулю до м’якості. Додати дрібку солі, спеції за смаком (можна використати хмелі-сунелі або чорний перець), після чого всипати натерту на крупній тертці моркву. Смажити разом до готовності, потім залишити охолоджуватися.

рецепт салату з оселедцем
Майонез та оселедець. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити та натерти на крупній тертці. Викласти її першим шаром на пласку тарілку, злегка підсолити та нанести тонку сітку майонезу.

рецепт салату лисяча шуба
Оселедець та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Оселедець очистити від шкіри та кісток, нарізати дрібними кубиками. Рівномірно розподілити поверх картоплі й знову змастити невеликою кількістю майонезу. Яйця натерти на крупній тертці та викласти наступним шаром. Покрити майонезною сіткою.

смачний салат з оселедцем та морквою
Обсмажена морква. Фото: gospodynka.com.ua

Завершальний шар — обсмажена морква з цибулею. Рівномірно розподілити овочі зверху, формуючи яскраву верхівку. Дати салату настоятися в холодильнику щонайменше 1–2 години, щоб шари добре просочилися. Салат виходить ніжним, соковитим і дуже ефектним на святковому столі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

морква рецепт оселедець салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
