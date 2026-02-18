Салат Лисяча шуба — смачний конкурент Оселедцю під шубою

Салат "Лисяча шуба". Фото: gospodynka.com.ua

Якщо традиційний "Оселедець під шубою" вже хочеться трохи змінити, спробуйте приготувати "Лисячу шубу". Завдяки обсмаженій моркві з цибулею салат має більш насичений смак і привабливий вигляд. Він виходить ситним, ніжним і чудово підходить як для святкового столу, так і для родинної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

оселедець — 1 шт.;

картопля варена — 2 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

майонез — 250 г;

олія — 40 мл.;

сіль та спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібними кубиками. На сковороді розігріти олію та обсмажити цибулю до м’якості. Додати дрібку солі, спеції за смаком (можна використати хмелі-сунелі або чорний перець), після чого всипати натерту на крупній тертці моркву. Смажити разом до готовності, потім залишити охолоджуватися.

Майонез та оселедець. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити та натерти на крупній тертці. Викласти її першим шаром на пласку тарілку, злегка підсолити та нанести тонку сітку майонезу.

Оселедець та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Оселедець очистити від шкіри та кісток, нарізати дрібними кубиками. Рівномірно розподілити поверх картоплі й знову змастити невеликою кількістю майонезу. Яйця натерти на крупній тертці та викласти наступним шаром. Покрити майонезною сіткою.

Обсмажена морква. Фото: gospodynka.com.ua

Завершальний шар — обсмажена морква з цибулею. Рівномірно розподілити овочі зверху, формуючи яскраву верхівку. Дати салату настоятися в холодильнику щонайменше 1–2 години, щоб шари добре просочилися. Салат виходить ніжним, соковитим і дуже ефектним на святковому столі.

