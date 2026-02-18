Салат Лисяча шуба — смачний конкурент Оселедцю під шубою

Салат "Лисяча шуба" — головний конкурент "Оселедця під шубою"
Якщо традиційний "Оселедець під шубою" вже хочеться трохи змінити, спробуйте приготувати "Лисячу шубу". Завдяки обсмаженій моркві з цибулею салат має більш насичений смак і привабливий вигляд. Він виходить ситним, ніжним і чудово підходить як для святкового столу, так і для родинної вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- оселедець — 1 шт.;
- картопля варена — 2 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- майонез — 250 г;
- олія — 40 мл.;
- сіль та спеції — за смаком.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати дрібними кубиками. На сковороді розігріти олію та обсмажити цибулю до м’якості. Додати дрібку солі, спеції за смаком (можна використати хмелі-сунелі або чорний перець), після чого всипати натерту на крупній тертці моркву. Смажити разом до готовності, потім залишити охолоджуватися.
Картоплю очистити та натерти на крупній тертці. Викласти її першим шаром на пласку тарілку, злегка підсолити та нанести тонку сітку майонезу.
Оселедець очистити від шкіри та кісток, нарізати дрібними кубиками. Рівномірно розподілити поверх картоплі й знову змастити невеликою кількістю майонезу. Яйця натерти на крупній тертці та викласти наступним шаром. Покрити майонезною сіткою.
Завершальний шар — обсмажена морква з цибулею. Рівномірно розподілити овочі зверху, формуючи яскраву верхівку. Дати салату настоятися в холодильнику щонайменше 1–2 години, щоб шари добре просочилися. Салат виходить ніжним, соковитим і дуже ефектним на святковому столі.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.
Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!