Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Ловелас" — любимая закуска мужчин, готовьте больше

Салат "Ловелас" — любимая закуска мужчин, готовьте больше

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 13:44
обновлено: 13:28
Салат Ловелас — рецепт любимой мужской закуски, которую съедают первой со стола
Салат "Ловелас". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат недаром называют "Ловелас" — он покоряет с первой ложки. Сытный, ароматный и очень аппетитный, он имеет насыщенный грибной вкус и нежную текстуру. В нем удачно сочетаются обжаренные шампиньоны, сыр, картофель и морковь, а легкий чесночный соус добавляет пикантности. Идеальный вариант для праздничного стола или домашнего ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • майонез — по своему вкусу;
  • картофель отварной — 4 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • шампиньоны — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • морковь отварная — 2 шт.;
  • кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Отваренный картофель натереть на крупной терке и выложить первым слоем в форму или на плоскую тарелку. Слегка присолить.

смачний салат з печерицями
Шампиньоны и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Шампиньоны нарезать пластинками, лук — кубиками. Обжарить все вместе на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета, затем выложить вторым слоем поверх картофеля. Сыр натереть на мелкой терке, добавить майонез и измельченный чеснок — хорошо перемешать, чтобы образовался нежный соус. Выложить эту смесь третьим слоем и равномерно распределить.

рецепт святкового салату з печерицями
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Отварную морковь натереть на средней терке, выложить последним слоем. Украсить сверху кунжутом. Салат можно подавать сразу, но если дать ему постоять 20-30 минут в холодильнике, он станет еще вкуснее и ароматнее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт шампиньоны закуска майонез
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации