Салат Ловелас — рецепт любимой мужской закуски, которую съедают первой со стола

Этот салат недаром называют "Ловелас" — он покоряет с первой ложки. Сытный, ароматный и очень аппетитный, он имеет насыщенный грибной вкус и нежную текстуру. В нем удачно сочетаются обжаренные шампиньоны, сыр, картофель и морковь, а легкий чесночный соус добавляет пикантности. Идеальный вариант для праздничного стола или домашнего ужина.

Вам понадобится:

майонез — по своему вкусу;

картофель отварной — 4 шт.;

соль, перец — по своему вкусу;

шампиньоны — 400 г;

лук — 1 шт.;

сыр твердый — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

морковь отварная — 2 шт.;

кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

Отваренный картофель натереть на крупной терке и выложить первым слоем в форму или на плоскую тарелку. Слегка присолить.

Шампиньоны и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Шампиньоны нарезать пластинками, лук — кубиками. Обжарить все вместе на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета, затем выложить вторым слоем поверх картофеля. Сыр натереть на мелкой терке, добавить майонез и измельченный чеснок — хорошо перемешать, чтобы образовался нежный соус. Выложить эту смесь третьим слоем и равномерно распределить.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Отварную морковь натереть на средней терке, выложить последним слоем. Украсить сверху кунжутом. Салат можно подавать сразу, но если дать ему постоять 20-30 минут в холодильнике, он станет еще вкуснее и ароматнее.

