Летний салат с курицей и сыром: свежая альтернатива классическим закускам

Салат "Мелодия". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат с курицей получается более легким, чем традиционные зимние закуски, но при этом остается сытным и питательным. Сочетание нежного мяса, свежих овощей, сыра и ароматного маринованного лука создает гармоничный вкус, который понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

свежие огурцы — 1–2 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

твердый сыр — 100 г;

майонез — 3–4 ст. л.;

соль — по вкусу.

Для маринованного лука:

лук — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — ½ ст. л.;

уксус — 3–4 ст. л.;

вода — 150 мл.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать мелкими кубиками, залить смесью воды, уксуса, соли и сахара. Оставить мариноваться примерно на час. Отварное куриное филе остудить и нарезать кубиками. Яйца и свежие огурцы также мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке. Из маринованного лука слить жидкость. Добавить его в салат вместе с зеленым луком. Заправить все ингредиенты майонезом, посолить по вкусу и хорошо перемешать. Перед подачей можно оставить салат на несколько минут в холодильнике, чтобы все вкусы соединились.

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