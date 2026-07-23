Літній салат із куркою та сиром: свіжа альтернатива класичним закускам

Салат "Мелодія". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат із куркою виходить легшим за традиційні зимові закуски, але водночас залишається ситним і поживним. Поєднання ніжного м’яса, свіжих овочів, сиру та ароматної маринованої цибулі створює гармонійний смак, який сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

свіжі огірки — 1–2 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

твердий сир — 100 г;

майонез — 3–4 ст. л.;

сіль — до смаку.

Для маринованої цибулі:

цибуля — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — ½ ст. л.;

оцет — 3–4 ст. л.;

вода — 150 мл.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібним кубиком, залити сумішшю води, оцту, солі та цукру. Залишити маринуватися приблизно на годину. Відварене куряче філе охолодити та нарізати кубиками. Яйця й свіжі огірки також подрібнити, сир натерти на великій тертці. З маринованої цибулі злити рідину. Додати її до салату разом із зеленою цибулею. Заправити всі інгредієнти майонезом, посолити за смаком і добре перемішати. Перед подаванням можна залишити салат на кілька хвилин у холодильнику, щоб усі смаки поєдналися.

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