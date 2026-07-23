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Головна Смак Салат "Мелодія": рецепт на літо замість зимового "Олівʼє"

Салат "Мелодія": рецепт на літо замість зимового "Олівʼє"

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 21:44
Літній салат із куркою та сиром: свіжа альтернатива класичним закускам
Салат "Мелодія". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат із куркою виходить легшим за традиційні зимові закуски, але водночас залишається ситним і поживним. Поєднання ніжного м’яса, свіжих овочів, сиру та ароматної маринованої цибулі створює гармонійний смак, який сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • свіжі огірки — 1–2 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • твердий сир — 100 г;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • сіль — до смаку.

Для маринованої цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — ½ ст. л.;
  • оцет — 3–4 ст. л.;
  • вода — 150 мл.
рецепт смачного салату
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати дрібним кубиком, залити сумішшю води, оцту, солі та цукру. Залишити маринуватися приблизно на годину.
  2. Відварене куряче філе охолодити та нарізати кубиками.
  3. Яйця й свіжі огірки також подрібнити, сир натерти на великій тертці.
  4. З маринованої цибулі злити рідину. Додати її до салату разом із зеленою цибулею.
  5. Заправити всі інгредієнти майонезом, посолити за смаком і добре перемішати.
  6. Перед подаванням можна залишити салат на кілька хвилин у холодильнику, щоб усі смаки поєдналися. 

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салат рецепт олів'є
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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