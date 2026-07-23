Літній салат із куркою та сиром: свіжа альтернатива класичним закускам

Салат "Мелодія": рецепт на літо замість зимового "Олівʼє"
Цей салат із куркою виходить легшим за традиційні зимові закуски, але водночас залишається ситним і поживним. Поєднання ніжного м’яса, свіжих овочів, сиру та ароматної маринованої цибулі створює гармонійний смак, який сподобається всій родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 2 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- свіжі огірки — 1–2 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- твердий сир — 100 г;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- сіль — до смаку.
Для маринованої цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — ½ ст. л.;
- оцет — 3–4 ст. л.;
- вода — 150 мл.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати дрібним кубиком, залити сумішшю води, оцту, солі та цукру. Залишити маринуватися приблизно на годину.
- Відварене куряче філе охолодити та нарізати кубиками.
- Яйця й свіжі огірки також подрібнити, сир натерти на великій тертці.
- З маринованої цибулі злити рідину. Додати її до салату разом із зеленою цибулею.
- Заправити всі інгредієнти майонезом, посолити за смаком і добре перемішати.
- Перед подаванням можна залишити салат на кілька хвилин у холодильнику, щоб усі смаки поєдналися.
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