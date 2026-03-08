Видео
Главная Вкус Салат "Моя Леди" к 8 марта — его съедают первым

Салат "Моя Леди" к 8 марта — его съедают первым

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 12:04
Праздничный салат Моя Леди к 8 марта — быстрый и очень вкусный рецепт
Салат "Моя Леди". Фото: smachnenke.com.ua

Если ищете простой, но эффектный салат к праздничному столу, обратите внимание на рецепт "Моя Леди". Он готовится буквально за несколько минут, а получается сочным, хрустящим и очень аппетитным. Сочетание молодой капусты, копченой колбасы и кукурузы создает насыщенный вкус, который нравится почти всем. Такой салат прекрасно подойдет к празднованию 8 марта и часто исчезает со стола одним из первых.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • капуста молодая — 0,5 кочана;
  • кукуруза консервированная — 1 банка;
  • колбаса копченая — 200 г;
  • сухарики пшеничные — 1 упаковка;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления

Молодую капусту тонко нашинковать. Переложить в большую миску и слегка перемешать, чтобы она стала более мягкой и сочной. Копченую колбасу нарезать тонкой соломкой. Добавить в миску с капустой. Открыть банку консервированной кукурузы, слить жидкость и добавить зерна к салату.

швидкий рецепт салату з капустою, кукурудзою, копченою ковбасою та сухариками
Нарезанная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

После этого добавить пшеничные сухарики. Для более насыщенного вкуса можно использовать сухарики со вкусом сыра, копченой колбасы или зелени.

рецепт салату з капустою, кукурудзою, копченою ковбасою та сухариками
Кусочки колбасы. Фото: smachnenke.com.ua

К салату добавить майонез, посолить и поперчить по вкусу. Все хорошо перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились между собой.

рецепт салату з капустою, кукурудзою, копченою ковбасою
Колбаса и кукуруза. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый салат переложить на сервировочную тарелку или в салатник. Подавать сразу после приготовления, пока сухарики остаются хрустящими.

простий рецепт салату з капустою, кукурудзою, копченою ковбасою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается легким, сочным и одновременно сытным. Сочетание хрустящей капусты, копченой колбасы и нежной кукурузы делает его очень аппетитным, а сухарики добавляют приятной текстуры.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
