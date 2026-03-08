Праздничный салат Моя Леди к 8 марта — быстрый и очень вкусный рецепт

Салат "Моя Леди" к 8 марта — его съедают первым
Если ищете простой, но эффектный салат к праздничному столу, обратите внимание на рецепт "Моя Леди". Он готовится буквально за несколько минут, а получается сочным, хрустящим и очень аппетитным. Сочетание молодой капусты, копченой колбасы и кукурузы создает насыщенный вкус, который нравится почти всем. Такой салат прекрасно подойдет к празднованию 8 марта и часто исчезает со стола одним из первых.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста молодая — 0,5 кочана;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- колбаса копченая — 200 г;
- сухарики пшеничные — 1 упаковка;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
Молодую капусту тонко нашинковать. Переложить в большую миску и слегка перемешать, чтобы она стала более мягкой и сочной. Копченую колбасу нарезать тонкой соломкой. Добавить в миску с капустой. Открыть банку консервированной кукурузы, слить жидкость и добавить зерна к салату.
После этого добавить пшеничные сухарики. Для более насыщенного вкуса можно использовать сухарики со вкусом сыра, копченой колбасы или зелени.
К салату добавить майонез, посолить и поперчить по вкусу. Все хорошо перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились между собой.
Готовый салат переложить на сервировочную тарелку или в салатник. Подавать сразу после приготовления, пока сухарики остаются хрустящими.
Салат получается легким, сочным и одновременно сытным. Сочетание хрустящей капусты, копченой колбасы и нежной кукурузы делает его очень аппетитным, а сухарики добавляют приятной текстуры.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!