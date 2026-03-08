Святковий салат Моя Леді до 8 березня — швидкий і дуже смачний рецепт

Салат "Моя Леді". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте простий, але ефектний салат до святкового столу, зверніть увагу на рецепт "Моя Леді". Він готується буквально за кілька хвилин, а виходить соковитим, хрумким і дуже апетитним. Поєднання молодої капусти, копченої ковбаси та кукурудзи створює насичений смак, який подобається майже всім. Такий салат чудово підійде до святкування 8 березня і часто зникає зі столу одним із перших.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста молода — 0,5 качана;

кукурудза консервована — 1 банка;

ковбаса копчена — 200 г;

сухарики пшеничні — 1 упаковка;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Спосіб приготування

Молоду капусту тонко нашаткувати. Перекласти у велику миску та злегка перемішати, щоб вона стала більш м’якою та соковитою. Копчену ковбасу нарізати тонкою соломкою. Додати до миски з капустою. Відкрити банку консервованої кукурудзи, злити рідину та додати зерна до салату.

Нарізана капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Після цього додати пшеничні сухарики. Для більш насиченого смаку можна використовувати сухарики зі смаком сиру, копченої ковбаси або зелені.

Шматочки ковбаси. Фото: smachnenke.com.ua

До салату додати майонез, посолити та поперчити за смаком. Усе добре перемішати, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися між собою.

Ковбаса та кукурудза. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий салат перекласти на сервірувальну тарілку або у салатник. Подавати одразу після приготування, поки сухарики залишаються хрумкими.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить легким, соковитим і водночас ситним. Поєднання хрусткої капусти, копченої ковбаси та ніжної кукурудзи робить його дуже апетитним, а сухарики додають приємної текстури.

