Головна Смак Салат "Моя Леді" до 8 березня — його з’їдають першим

Салат "Моя Леді" до 8 березня — його з’їдають першим

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 12:04
Святковий салат Моя Леді до 8 березня — швидкий і дуже смачний рецепт
Салат "Моя Леді". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте простий, але ефектний салат до святкового столу, зверніть увагу на рецепт "Моя Леді". Він готується буквально за кілька хвилин, а виходить соковитим, хрумким і дуже апетитним. Поєднання молодої капусти, копченої ковбаси та кукурудзи створює насичений смак, який подобається майже всім. Такий салат чудово підійде до святкування 8 березня і часто зникає зі столу одним із перших.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста молода — 0,5 качана;
  • кукурудза консервована — 1 банка;
  • ковбаса копчена — 200 г;
  • сухарики пшеничні — 1 упаковка;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.

Спосіб приготування

Молоду капусту тонко нашаткувати. Перекласти у велику миску та злегка перемішати, щоб вона стала більш м’якою та соковитою. Копчену ковбасу нарізати тонкою соломкою. Додати до миски з капустою. Відкрити банку консервованої кукурудзи, злити рідину та додати зерна до салату.

швидкий рецепт салату з капустою, кукурудзою, копченою ковбасою та сухариками
Нарізана капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Після цього додати пшеничні сухарики. Для більш насиченого смаку можна використовувати сухарики зі смаком сиру, копченої ковбаси або зелені.

рецепт салату з капустою, кукурудзою, копченою ковбасою та сухариками
Шматочки ковбаси. Фото: smachnenke.com.ua

До салату додати майонез, посолити та поперчити за смаком. Усе добре перемішати, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися між собою.

рецепт салату з капустою, кукурудзою, копченою ковбасою
Ковбаса та кукурудза. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий салат перекласти на сервірувальну тарілку або у салатник. Подавати одразу після приготування, поки сухарики залишаються хрумкими.

простий рецепт салату з капустою, кукурудзою, копченою ковбасою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить легким, соковитим і водночас ситним. Поєднання хрусткої капусти, копченої ковбаси та ніжної кукурудзи робить його дуже апетитним, а сухарики додають приємної текстури.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
