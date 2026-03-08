Святковий салат Моя Леді до 8 березня — швидкий і дуже смачний рецепт

Салат "Моя Леді" до 8 березня — його з’їдають першим
Якщо шукаєте простий, але ефектний салат до святкового столу, зверніть увагу на рецепт "Моя Леді". Він готується буквально за кілька хвилин, а виходить соковитим, хрумким і дуже апетитним. Поєднання молодої капусти, копченої ковбаси та кукурудзи створює насичений смак, який подобається майже всім. Такий салат чудово підійде до святкування 8 березня і часто зникає зі столу одним із перших.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста молода — 0,5 качана;
- кукурудза консервована — 1 банка;
- ковбаса копчена — 200 г;
- сухарики пшеничні — 1 упаковка;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
Молоду капусту тонко нашаткувати. Перекласти у велику миску та злегка перемішати, щоб вона стала більш м’якою та соковитою. Копчену ковбасу нарізати тонкою соломкою. Додати до миски з капустою. Відкрити банку консервованої кукурудзи, злити рідину та додати зерна до салату.
Після цього додати пшеничні сухарики. Для більш насиченого смаку можна використовувати сухарики зі смаком сиру, копченої ковбаси або зелені.
До салату додати майонез, посолити та поперчити за смаком. Усе добре перемішати, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися між собою.
Готовий салат перекласти на сервірувальну тарілку або у салатник. Подавати одразу після приготування, поки сухарики залишаються хрумкими.
Салат виходить легким, соковитим і водночас ситним. Поєднання хрусткої капусти, копченої ковбаси та ніжної кукурудзи робить його дуже апетитним, а сухарики додають приємної текстури.
