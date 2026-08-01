Салат-ассорти на зиму: лучший рецепт овощной консервации без лишних хлопот

Салат на зиму №1: понадобится 600 г огурцов, 1,2 кг помидоров и 500 г сладкого перца
Когда огород щедро дарит овощи, самое время приготовить универсальный салат на зиму. Он получается ярким, ароматным и очень вкусным, а зимой станет прекрасным дополнением к картофелю, мясу или кашам.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 600 г;
- болгарский перец — 500 г;
- лук — 500 г;
- помидоры — 1,2 кг;
- чеснок — 5 зубчиков;
- сельдерей — 30 г;
- соль — 30 г;
- сахар — 50 г;
- уксус 9% — 40 мл;
- растительное масло без запаха — 100 мл;
- душистый перец, смесь перцев, лавровый лист — по желанию.
Способ приготовления
- Огурцы нарезать кружочками, лук — полукольцами, сладкий перец — соломкой, а помидоры — крупными дольками.
- Чеснок нарезать пластинками, сельдерей — мелко.
- В большой кастрюле смешать все овощи, добавить соль, сахар, уксус и растительное масло.
- Перемешать и оставить примерно на час, чтобы овощи пустили сок.
- Разложить салат по стерильным банкам. По желанию добавить лавровый лист и перец горошком.
- Стерилизовать пол-литровые банки 15 минут, литровые — 20 минут после закипания.
- Герметично закрыть крышками, перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и оставить до полного остывания.
Такой салат прекрасно хранится всю зиму и радует насыщенным вкусом свежих овощей.
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