Салат-ассорти на зиму: лучший рецепт овощной консервации без лишних хлопот

Салат на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда огород щедро дарит овощи, самое время приготовить универсальный салат на зиму. Он получается ярким, ароматным и очень вкусным, а зимой станет прекрасным дополнением к картофелю, мясу или кашам.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 600 г;

болгарский перец — 500 г;

лук — 500 г;

помидоры — 1,2 кг;

чеснок — 5 зубчиков;

сельдерей — 30 г;

соль — 30 г;

сахар — 50 г;

уксус 9% — 40 мл;

растительное масло без запаха — 100 мл;

душистый перец, смесь перцев, лавровый лист — по желанию.

Помидоры и огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Огурцы нарезать кружочками, лук — полукольцами, сладкий перец — соломкой, а помидоры — крупными дольками. Чеснок нарезать пластинками, сельдерей — мелко. В большой кастрюле смешать все овощи, добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Перемешать и оставить примерно на час, чтобы овощи пустили сок. Разложить салат по стерильным банкам. По желанию добавить лавровый лист и перец горошком. Стерилизовать пол-литровые банки 15 минут, литровые — 20 минут после закипания. Герметично закрыть крышками, перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и оставить до полного остывания.

Такой салат прекрасно хранится всю зиму и радует насыщенным вкусом свежих овощей.

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