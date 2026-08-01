Салат асорті на зиму: найкращий рецепт овочевої консервації без клопоту

Салат на зиму №1: знадобиться 600 г огірків, 1,2 кг помідорів та 500 г солодкого перцю
Коли город щедро дарує овочі, саме час приготувати універсальний салат на зиму. Він виходить яскравим, ароматним і дуже смачним, а взимку стане чудовим доповненням до картоплі, м'яса чи каш.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 600 г;
- болгарський перець — 500 г;
- цибуля — 500 г;
- помідори — 1,2 кг;
- часник — 5 зубчиків;
- селера — 30 г;
- сіль — 30 г;
- цукор — 50 г;
- оцет 9% — 40 мл.;
- олія без запаху — 100 мл;
- духмяний перець, суміш перців, лавровий лист — за бажанням.
Спосіб приготування
- Огірки нарізати кружечками, цибулю — півкільцями, солодкий перець — соломкою, а помідори — великими часточками.
- Часник нарізати пластинками, селеру дрібно також дрібно нарізати.
- У великій каструлі змішати всі овочі, додаю сіль, цукор, оцет і олію.
- Перемішати та залишаю приблизно на годину, щоб овочі пустили сік.
- Розкласти салат у стерильні банки. За бажанням додати лавровий лист і перець горошком.
- Стерилізувати півлітрові банки 15 хвилин, літрові — 20 хвилин після закипання.
- Герметично закрити кришками, перевертаю банки догори дном, накрити ковдрою та залишити до повного охолодження.
Такий салат чудово зберігається всю зиму й радує насиченим смаком свіжих овочів.
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