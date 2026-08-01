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Салат на зиму №1: понадобится 600 г огурцов, 1,2 кг помидоров и 500 г сладкого перца

1 августа 2026 12:14
Салат на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Когда огород щедро дарит овощи, самое время приготовить универсальный салат на зиму. Он получается ярким, ароматным и очень вкусным, а зимой станет прекрасным дополнением к картофелю, мясу или кашам.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 600 г;
  • болгарский перец — 500 г;
  • лук — 500 г;
  • помидоры — 1,2 кг;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • сельдерей — 30 г;
  • соль — 30 г;
  • сахар — 50 г;
  • уксус 9% — 40 мл;
  • растительное масло без запаха — 100 мл;
  • душистый перец, смесь перцев, лавровый лист — по желанию.
Помидоры и огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы нарезать кружочками, лук — полукольцами, сладкий перец — соломкой, а помидоры — крупными дольками.
  2. Чеснок нарезать пластинками, сельдерей — мелко.
  3. В большой кастрюле смешать все овощи, добавить соль, сахар, уксус и растительное масло.
  4. Перемешать и оставить примерно на час, чтобы овощи пустили сок.
  5. Разложить салат по стерильным банкам. По желанию добавить лавровый лист и перец горошком.
  6. Стерилизовать пол-литровые банки 15 минут, литровые — 20 минут после закипания.
  7. Герметично закрыть крышками, перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и оставить до полного остывания.

Такой салат прекрасно хранится всю зиму и радует насыщенным вкусом свежих овощей.

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