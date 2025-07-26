Салат Одесса из доступных продуктов — рецепт с фото вкусного домашнего блюда на каждый день

Салат "Одесса". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с простым названием "Одесса" подкупает с первой ложки — легкий, сочный, с домашним майонезом и знакомым вкусом, который напоминает детство. В его составе доступные продукты, которые часто есть под рукой. А еще его можно подать как самостоятельное блюдо или сделать из него отличную намазку на хлеб. Идеальный вариант для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

огурец свежий — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

сайра консервированная — 1 банка;

лук репчатый — 1 шт.;

майонез — по своему вкусу.

Для маринада для лука:

сок лимона — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 0,3 ч. л.

Для домашнего майонеза:

масло — 150 мл.;

яйцо — 1 шт.;

горчица — 1 ч. л.;

сок лимона — 1 ч. л.;

сахар — 0,25 ч. л.;

соль — 0,3 ч. л.

Способ приготовления

Начать с маринования лука: нарезать его мелкими кубиками, добавить соль, сахар и лимонный сок. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут. Огурцы нарезать кубиками. Отваренные яйца охладить, очистить и нарезать. Сайру слить от жидкости, размять вилкой до пастообразного состояния.

Огурцы и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить домашний майонез. В высокую банку налить масло, осторожно добавить яйцо, чтобы желток остался целым. Опустить блендер так, чтобы желток был под ножами, и взбить до загустения. Добавить горчицу, сок лимона, соль, сахар и еще раз взбить.

Измельченные консервы. Фото: smachnenke.com.ua

Собрать салат: в глубокую миску выложить яйца, сайру, замаринованный лук (предварительно слив маринад), огурцы и заправить домашним майонезом.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Тщательно перемешать, при необходимости досолить. Подавать сразу или использовать как намазку на хлеб.

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