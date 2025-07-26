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Салат "Одесса" из доступных продуктов — рецепт на каждый день

26 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Одесса из доступных продуктов — рецепт с фото вкусного домашнего блюда на каждый день
Салат "Одесса". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат с простым названием "Одесса" подкупает с первой ложки — легкий, сочный, с домашним майонезом и знакомым вкусом, который напоминает детство. В его составе доступные продукты, которые часто есть под рукой. А еще его можно подать как самостоятельное блюдо или сделать из него отличную намазку на хлеб. Идеальный вариант для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • огурец свежий — 2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • сайра консервированная — 1 банка;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • майонез — по своему вкусу.

Для маринада для лука:

  • сок лимона — 3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 0,3 ч. л.

Для домашнего майонеза:

  • масло — 150 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • сок лимона — 1 ч. л.;
  • сахар — 0,25 ч. л.;
  • соль — 0,3 ч. л.

Способ приготовления

Начать с маринования лука: нарезать его мелкими кубиками, добавить соль, сахар и лимонный сок. Хорошо перемешать и оставить на 15 минут. Огурцы нарезать кубиками. Отваренные яйца охладить, очистить и нарезать. Сайру слить от жидкости, размять вилкой до пастообразного состояния.

Салат Одеса з доступних продуктів, рецепт з фото
Огурцы и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить домашний майонез. В высокую банку налить масло, осторожно добавить яйцо, чтобы желток остался целым. Опустить блендер так, чтобы желток был под ножами, и взбить до загустения. Добавить горчицу, сок лимона, соль, сахар и еще раз взбить.

Смачний салат Одеса з доступних продуктів, рецепт з фото
Измельченные консервы. Фото: smachnenke.com.ua

Собрать салат: в глубокую миску выложить яйца, сайру, замаринованный лук (предварительно слив маринад), огурцы и заправить домашним майонезом.

Дуже смачний салат Одеса з доступних продуктів, рецепт з фото
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Тщательно перемешать, при необходимости досолить. Подавать сразу или использовать как намазку на хлеб.

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