Салат Одеса з доступних продуктів — рецепт з фото смачної домашньої страви на кожен день

Салат "Одеса" з доступних продуктів — рецепт на кожен день
Цей салат із простою назвою "Одеса" підкуповує з першої ложки — легкий, соковитий, з домашнім майонезом і знайомим смаком, який нагадує дитинство. У його складі доступні продукти, що часто є під рукою. А ще його можна подати як самостійну страву або зробити з нього чудову намазку на хліб. Ідеальний варіант для щоденного меню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- огірок свіжий — 2 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- сайра консервована — 1 банка;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- майонез — до свого смаку.
Для маринаду для цибулі:
- сік лимона — 3 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 0,3 ч. л.
Для домашнього майонезу:
- олія — 150 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сік лимона — 1 ч. л.;
- цукор — 0,25 ч. л.;
- сіль — 0,3 ч. л.
Спосіб приготування
Почати з маринування цибулі: нарізати її дрібними кубиками, додати сіль, цукор і лимонний сік. Добре перемішати й залишити на 15 хвилин. Огірки нарізати кубиками. Відварені яйця охолодити, очистити й нарізати. Сайру злити від рідини, розім’яти виделкою до пастоподібного стану.
Підготувати домашній майонез. У високу банку налити олію, обережно додати яйце, щоб жовток залишився цілим. Опустити блендер так, щоб жовток був під ножами, і збити до загусання. Додати гірчицю, сік лимона, сіль, цукор і ще раз збити.
Зібрати салат: у глибоку миску викласти яйця, сайру, замариновану цибулю (попередньо зливши маринад), огірки та заправити домашнім майонезом.
Ретельно перемішати, за необхідності досолити. Подавати одразу або використовувати як намазку на хліб.
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