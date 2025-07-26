Салат Одеса з доступних продуктів — рецепт з фото смачної домашньої страви на кожен день

Салат "Одеса". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із простою назвою "Одеса" підкуповує з першої ложки — легкий, соковитий, з домашнім майонезом і знайомим смаком, який нагадує дитинство. У його складі доступні продукти, що часто є під рукою. А ще його можна подати як самостійну страву або зробити з нього чудову намазку на хліб. Ідеальний варіант для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

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огірок свіжий — 2 шт.;

яйця — 4 шт.;

сайра консервована — 1 банка;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

майонез — до свого смаку.

Для маринаду для цибулі:

сік лимона — 3 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,3 ч. л.

Для домашнього майонезу:

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олія — 150 мл.;

яйце — 1 шт.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сік лимона — 1 ч. л.;

цукор — 0,25 ч. л.;

сіль — 0,3 ч. л.

Спосіб приготування

Почати з маринування цибулі: нарізати її дрібними кубиками, додати сіль, цукор і лимонний сік. Добре перемішати й залишити на 15 хвилин. Огірки нарізати кубиками. Відварені яйця охолодити, очистити й нарізати. Сайру злити від рідини, розім’яти виделкою до пастоподібного стану.

Огірки та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати домашній майонез. У високу банку налити олію, обережно додати яйце, щоб жовток залишився цілим. Опустити блендер так, щоб жовток був під ножами, і збити до загусання. Додати гірчицю, сік лимона, сіль, цукор і ще раз збити.

Подрібнені консерви. Фото: smachnenke.com.ua

Зібрати салат: у глибоку миску викласти яйця, сайру, замариновану цибулю (попередньо зливши маринад), огірки та заправити домашнім майонезом.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Ретельно перемішати, за необхідності досолити. Подавати одразу або використовувати як намазку на хліб.

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