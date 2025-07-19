Салат Розовый коралл — простой рецепт с фото крабового салата с помидорами и сыром

Салат "Розовый Коралл" — летний фаворит всего из 3 ингредиентов
Салат Розовый Коралл — идеальное летнее блюдо, которое готовится всего за 10 минут из трех основных ингредиентов. Сочные помидоры, нежное крабовое мясо и сливочный плавленый сыр создают невероятно легкую и свежую комбинацию. Этот рецепт станет вашим любимым как для быстрого ужина, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- крабовые палочки или крабовое мясо — 200-250 г;
- плавленый сырок — 1 шт. (90-100 г);
- помидоры свежие — 2-3 шт. среднего размера или 5-6 шт. черри;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- соль, перец черный молотый — по своему вкусу;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Помидоры нарезать маленькими кубиками, а если используются помидоры черри разрезать на половинки или четвертинки. Крабовые палочки или мясо (при необходимости разморозить) измельчить так же кубиками.
Плавленый сырок натереть на крупной терке. Если он слишком мягкий, положить в морозильную камеру на 10-15 минут — это облегчит натирание.
Чеснок измельчить через пресс или мелко нарезать ножом. Все ингредиенты соединить в салатнике, добавить соль и перец по своему вкусу. Заправить майонезом и перемешать.
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