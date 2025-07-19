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Главная arrow Вкус arrow Салат "Розовый Коралл" — летний фаворит всего из 3 ингредиентов arrow

Салат "Розовый Коралл" — летний фаворит всего из 3 ингредиентов

19 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат Розовый коралл — простой рецепт с фото крабового салата с помидорами и сыром
Салат "Розовый коралл". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Салат Розовый Коралл — идеальное летнее блюдо, которое готовится всего за 10 минут из трех основных ингредиентов. Сочные помидоры, нежное крабовое мясо и сливочный плавленый сыр создают невероятно легкую и свежую комбинацию. Этот рецепт станет вашим любимым как для быстрого ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки или крабовое мясо — 200-250 г;
  • плавленый сырок — 1 шт. (90-100 г);
  • помидоры свежие — 2-3 шт. среднего размера или 5-6 шт. черри;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • соль, перец черный молотый — по своему вкусу;
  • майонез — для заправки.

Способ приготовления

Помидоры нарезать маленькими кубиками, а если используются помидоры черри разрезать на половинки или четвертинки. Крабовые палочки или мясо (при необходимости разморозить) измельчить так же кубиками.

рецепт салату з крабовими паличками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавленый сырок натереть на крупной терке. Если он слишком мягкий, положить в морозильную камеру на 10-15 минут — это облегчит натирание.

Чеснок измельчить через пресс или мелко нарезать ножом. Все ингредиенты соединить в салатнике, добавить соль и перец по своему вкусу. Заправить майонезом и перемешать.

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