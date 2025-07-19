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Головна arrow Смак arrow Салат "Рожевий Корал" — літній фаворит лише з 3 інгредієнтів arrow

Салат "Рожевий Корал" — літній фаворит лише з 3 інгредієнтів

19 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Рожевий корал — простий рецепт із фото крабового салату з помідорами та сиром
Салат "Рожевий корал". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Рожевий корал" — ідеальна літня страва, яка готується лише за 10 хвилин із трьох основних інгредієнтів. Соковиті помідори, ніжне крабове м’ясо і вершковий плавлений сир створюють неймовірно легку та свіжу комбінацію. Цей рецепт стане вашим улюбленим як для швидкої вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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  • крабові палички або крабове м’ясо — 200–250 г;
  • плавлений сирок — 1 шт. (90–100 г);
  • помідори свіжі — 2–3 шт. середнього розміру або 5–6 шт. чері;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Помідори нарізати маленькими кубиками, а якщо використовуються помідори чері, розрізати на половинки або четвертинки. Крабові палички чи м’ясо (за потреби розморозити) подрібнити так само кубиками.

рецепт салату з крабовими паличками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлений сирок натерти на великій тертці. Якщо він надто м’який, покласти в морозильну камеру на 10–15 хвилин — це полегшить натирання.

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Часник подрібнити через прес або дрібно нарізати ножем. Усі інгредієнти з’єднати в салатнику, додати сіль і перець на свій смак. Заправити майонезом та перемішати.

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