Салат Рожевий корал — простий рецепт із фото крабового салату з помідорами та сиром

Салат "Рожевий корал". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Рожевий корал" — ідеальна літня страва, яка готується лише за 10 хвилин із трьох основних інгредієнтів. Соковиті помідори, ніжне крабове м’ясо і вершковий плавлений сир створюють неймовірно легку та свіжу комбінацію. Цей рецепт стане вашим улюбленим як для швидкої вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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крабові палички або крабове м’ясо — 200–250 г;

плавлений сирок — 1 шт. (90–100 г);

помідори свіжі — 2–3 шт. середнього розміру або 5–6 шт. чері;

часник — 1–2 зубчики;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Помідори нарізати маленькими кубиками, а якщо використовуються помідори чері, розрізати на половинки або четвертинки. Крабові палички чи м’ясо (за потреби розморозити) подрібнити так само кубиками.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Плавлений сирок натерти на великій тертці. Якщо він надто м’який, покласти в морозильну камеру на 10–15 хвилин — це полегшить натирання.

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Часник подрібнити через прес або дрібно нарізати ножем. Усі інгредієнти з’єднати в салатнику, додати сіль і перець на свій смак. Заправити майонезом та перемішати.

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