Салат Рожевий корал — простий рецепт із фото крабового салату з помідорами та сиром

Салат "Рожевий Корал" — літній фаворит лише з 3 інгредієнтів
Салат "Рожевий корал" — ідеальна літня страва, яка готується лише за 10 хвилин із трьох основних інгредієнтів. Соковиті помідори, ніжне крабове м’ясо і вершковий плавлений сир створюють неймовірно легку та свіжу комбінацію. Цей рецепт стане вашим улюбленим як для швидкої вечері, так і для святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- крабові палички або крабове м’ясо — 200–250 г;
- плавлений сирок — 1 шт. (90–100 г);
- помідори свіжі — 2–3 шт. середнього розміру або 5–6 шт. чері;
- часник — 1–2 зубчики;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- майонез — для заправки.
Спосіб приготування
Помідори нарізати маленькими кубиками, а якщо використовуються помідори чері, розрізати на половинки або четвертинки. Крабові палички чи м’ясо (за потреби розморозити) подрібнити так само кубиками.
Плавлений сирок натерти на великій тертці. Якщо він надто м’який, покласти в морозильну камеру на 10–15 хвилин — це полегшить натирання.
Часник подрібнити через прес або дрібно нарізати ножем. Усі інгредієнти з’єднати в салатнику, додати сіль і перець на свій смак. Заправити майонезом та перемішати.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону
Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати, і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише 3 продукти, а виходить так смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!