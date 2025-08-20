Салат с баклажанами и мидиями 10 минут — рецепт приготовления с фото

Салат с баклажанами. Фото: кадр из видео

Вкусный салат с баклажанами и мидиями — легкое летнее блюдо, которое удобно приготовить всего за 10 минут. Румяные кубики баклажана, соленые мидии и сладкие черри сочетаются в пикантной соево-чесночной заправке. Идеально для быстрого ужина или перекуса, гармонично сочетается с тостами или отварным рисом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт.;

помидоры черри — 150 г;

мидии маринованные — 200 г;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

масло растительное — для жарки;

Для заправки:

масло оливковое — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зуб;

лимонный сок — по своему вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны очистить, нарезать небольшими кубиками, посыпать крахмалом, слегка подсолить и перемешать. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить баклажаны до золотистой корочки, переложить на бумажные полотенца и дать остыть.

Баклажаны и соль. Фото: кадр из видео

Помидоры черри разрезать пополам или на четвертинки. Мидии откинуть на сито, слить маринад.

Маринованные мидии. Фото: кадр из видео

Для заправки смешать оливковое масло, соевый соус, измельченный чеснок и лимонный сок до однородности.

Готовый салат. Фото: кадр из видео

В миске соединить баклажаны, помидоры и мидии, заправить, аккуратно перемешать, при необходимости отрегулировать соль и подать сразу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.