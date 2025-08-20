Салат с баклажанами и мидиями 10 минут — рецепт приготовления с фото

Салат с баклажанами и мидиями — летний фаворит за 10 минут
Вкусный салат с баклажанами и мидиями — легкое летнее блюдо, которое удобно приготовить всего за 10 минут. Румяные кубики баклажана, соленые мидии и сладкие черри сочетаются в пикантной соево-чесночной заправке. Идеально для быстрого ужина или перекуса, гармонично сочетается с тостами или отварным рисом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт.;
- помидоры черри — 150 г;
- мидии маринованные — 200 г;
- крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- масло растительное — для жарки;
Для заправки:
- масло оливковое — 2 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зуб;
- лимонный сок — по своему вкусу.
Способ приготовления
Баклажаны очистить, нарезать небольшими кубиками, посыпать крахмалом, слегка подсолить и перемешать. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить баклажаны до золотистой корочки, переложить на бумажные полотенца и дать остыть.
Помидоры черри разрезать пополам или на четвертинки. Мидии откинуть на сито, слить маринад.
Для заправки смешать оливковое масло, соевый соус, измельченный чеснок и лимонный сок до однородности.
В миске соединить баклажаны, помидоры и мидии, заправить, аккуратно перемешать, при необходимости отрегулировать соль и подать сразу.
