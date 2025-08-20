Салат із баклажанами та мідіями 10 хвилин — рецепт приготування з фото

Салат с баклажанами. Фото: кадр з відео

Смачний салат із баклажанами та мідіями — легка літня страва, яку зручно приготувати всього за 10 хвилин. Рум’яні кубики баклажана, солоні мідії та солодкі чері поєднуються у пікантній соєво-часниковій заправці. Ідеально для швидкої вечері або перекусу, гармонійно смакує з тостами чи відвареним рисом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт.;

помідори чері — 150 г;

мідії мариновані — 200 г;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

олія рослинна — для смаження;

Для заправки:

олія оливкова — 2 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

часник — 2 зуб.;

лимонний сік — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани очистити, нарізати невеликими кубиками, посипати крохмалем, злегка підсолити та перемішати. У сковороді розігріти рослинну олію, обсмажити баклажани до золотистої скоринки, перекласти на паперові рушники та дати охолонути.

Баклажани та сіль. Фото: кадр з відео

Помідори чері розрізати навпіл або на четвертинки. Мідії відкинути на сито, злити маринад.

Мариновані мідії. Фото: кадр з відео

Для заправки змішати оливкову олію, соєвий соус, подрібнений часник і лимонний сік до однорідності.

Готовий салат. Фото: кадр з відео

У мисці з’єднати баклажани, помідори та мідії, заправити, акуратно перемішати, за потреби відрегулювати сіль і подати одразу.

