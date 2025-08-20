Салат із баклажанами та мідіями 10 хвилин — рецепт приготування з фото

Відео
Салат с баклажанами та мідіями — літний фаворит за 10 хвилин

20 серпня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Смачний салат із баклажанами та мідіями — легка літня страва, яку зручно приготувати всього за 10 хвилин. Рум’яні кубики баклажана, солоні мідії та солодкі чері поєднуються у пікантній соєво-часниковій заправці. Ідеально для швидкої вечері або перекусу, гармонійно смакує з тостами чи відвареним рисом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт.;
  • помідори чері — 150 г;
  • мідії мариновані — 200 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • олія рослинна — для смаження;

Для заправки:

  • олія оливкова — 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зуб.;
  • лимонний сік — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани очистити, нарізати невеликими кубиками, посипати крохмалем, злегка підсолити та перемішати. У сковороді розігріти рослинну олію, обсмажити баклажани до золотистої скоринки, перекласти на паперові рушники та дати охолонути.

салат з баклажанами
Баклажани та сіль. Фото: кадр з відео

Помідори чері розрізати навпіл або на четвертинки. Мідії відкинути на сито, злити маринад.

рецепт салату з мідіями
Мариновані мідії. Фото: кадр з відео

Для заправки змішати оливкову олію, соєвий соус, подрібнений часник і лимонний сік до однорідності.

смачний салат з баклажанами та мідіями
Готовий салат. Фото: кадр з відео

У мисці з’єднати баклажани, помідори та мідії, заправити, акуратно перемішати, за потреби відрегулювати сіль і подати одразу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону 

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого. 

салат помідори баклажан закуска мідії
