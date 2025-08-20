Салат із баклажанами та мідіями 10 хвилин — рецепт приготування з фото

Салат с баклажанами та мідіями — літний фаворит за 10 хвилин
Смачний салат із баклажанами та мідіями — легка літня страва, яку зручно приготувати всього за 10 хвилин. Рум’яні кубики баклажана, солоні мідії та солодкі чері поєднуються у пікантній соєво-часниковій заправці. Ідеально для швидкої вечері або перекусу, гармонійно смакує з тостами чи відвареним рисом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2 шт.;
- помідори чері — 150 г;
- мідії мариновані — 200 г;
- крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- олія рослинна — для смаження;
Для заправки:
- олія оливкова — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- часник — 2 зуб.;
- лимонний сік — до свого смаку.
Спосіб приготування
Баклажани очистити, нарізати невеликими кубиками, посипати крохмалем, злегка підсолити та перемішати. У сковороді розігріти рослинну олію, обсмажити баклажани до золотистої скоринки, перекласти на паперові рушники та дати охолонути.
Помідори чері розрізати навпіл або на четвертинки. Мідії відкинути на сито, злити маринад.
Для заправки змішати оливкову олію, соєвий соус, подрібнений часник і лимонний сік до однорідності.
У мисці з’єднати баклажани, помідори та мідії, заправити, акуратно перемішати, за потреби відрегулювати сіль і подати одразу.
