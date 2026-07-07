Легкий салат с фасолью и овощами: быстрый рецепт без майонеза

Салат с фасолью за 10 минут: понадобится 1 красная луковица
Когда хочется легкого, но сытного блюда, этот салат станет отличным выбором. Сочетание фасоли, свежих овощей, обжаренного сладкого перца и ароматной зелени делает его сочным, ярким и питательным, а горчично-лимонная заправка придает особую пикантность.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 2 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- красная консервированная фасоль — ½ банки;
- петрушка, кинза и зеленый лук — по вкусу;
- растительное масло — для обжаривания.
Для заправки:
- зернистая горчица — 2 ч. л.;
- лимонный сок — по вкусу;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Помидоры нарезать крупными дольками, лук — полукольцами, добавить промытую фасоль.
- Сладкий перец быстро обжарить на растительном масле 2 минуты, чтобы он остался немного хрустящим, и переложить к овощам. Добавить измельченную зелень.
- Для заправки смешать зернистую горчицу, лимонный сок, соль и перец.
- Полить салат, аккуратно перемешать и, по желанию, оставить на 5–10 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.
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