Легкий салат с фасолью и овощами: быстрый рецепт без майонеза

Салат с фасолью. Фото: кадр из видео

Когда хочется легкого, но сытного блюда, этот салат станет отличным выбором. Сочетание фасоли, свежих овощей, обжаренного сладкого перца и ароматной зелени делает его сочным, ярким и питательным, а горчично-лимонная заправка придает особую пикантность.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

красная консервированная фасоль — ½ банки;

петрушка, кинза и зеленый лук — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания.

Для заправки:

зернистая горчица — 2 ч. л.;

лимонный сок — по вкусу;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Помидоры нарезать крупными дольками, лук — полукольцами, добавить промытую фасоль. Сладкий перец быстро обжарить на растительном масле 2 минуты, чтобы он остался немного хрустящим, и переложить к овощам. Добавить измельченную зелень. Для заправки смешать зернистую горчицу, лимонный сок, соль и перец. Полить салат, аккуратно перемешать и, по желанию, оставить на 5–10 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.

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