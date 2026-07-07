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Главная Вкус Салат с фасолью за 10 минут: понадобится 1 красная луковица

Салат с фасолью за 10 минут: понадобится 1 красная луковица

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 21:44
Легкий салат с фасолью и овощами: быстрый рецепт без майонеза
Салат с фасолью. Фото: кадр из видео

Когда хочется легкого, но сытного блюда, этот салат станет отличным выбором. Сочетание фасоли, свежих овощей, обжаренного сладкого перца и ароматной зелени делает его сочным, ярким и питательным, а горчично-лимонная заправка придает особую пикантность.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 2 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • красная консервированная фасоль — ½ банки;
  • петрушка, кинза и зеленый лук — по вкусу;
  • растительное масло — для обжаривания.

Для заправки:

  • зернистая горчица — 2 ч. л.;
  • лимонный сок — по вкусу;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.
рецепт салату з помідорами
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Помидоры нарезать крупными дольками, лук — полукольцами, добавить промытую фасоль.
  2. Сладкий перец быстро обжарить на растительном масле 2 минуты, чтобы он остался немного хрустящим, и переложить к овощам. Добавить измельченную зелень.
  3. Для заправки смешать зернистую горчицу, лимонный сок, соль и перец.
  4. Полить салат, аккуратно перемешать и, по желанию, оставить на 5–10 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.

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салат рецепт помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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