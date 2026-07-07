Легкий салат із квасолею та овочами: швидкий рецепт без майонезу

Салат з квасолею. Фото: кадр з відео

Коли хочеться легкої, але ситної страви, цей салат стане чудовим вибором. Поєднання квасолі, свіжих овочів, обсмаженого солодкого перцю та ароматної зелені робить його соковитим, яскравим і поживним, а гірчично-лимонна заправка додає особливої пікантності.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 2 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

червона консервована квасоля — ½ банки;

петрушка, кінза та зелена цибуля — за смаком;

олія — для обсмажування.

Для заправки:

зерниста гірчиця — 2 ч. л.;

лимонний сік — за смаком;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Помідори нарізати великими часточками, цибулю — півкільцями, додати промиту квасолю. Солодкий перець швидко обсмажити на олії 2 хвилини, щоб він залишився трохи хрустким, і перекласти до овочів. Додати подрібнену зелень. Для заправки змішати зернисту гірчицю, лимонний сік, сіль і перець. Полити салат, обережно перемішати та за бажанням залишити на 5–10 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.

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