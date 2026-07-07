Легкий салат із квасолею та овочами: швидкий рецепт без майонезу

Салат з квасолею за 10 хвилин: знадобиться 1 червона цибуля
Коли хочеться легкої, але ситної страви, цей салат стане чудовим вибором. Поєднання квасолі, свіжих овочів, обсмаженого солодкого перцю та ароматної зелені робить його соковитим, яскравим і поживним, а гірчично-лимонна заправка додає особливої пікантності.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 2 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- червона консервована квасоля — ½ банки;
- петрушка, кінза та зелена цибуля — за смаком;
- олія — для обсмажування.
Для заправки:
- зерниста гірчиця — 2 ч. л.;
- лимонний сік — за смаком;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Помідори нарізати великими часточками, цибулю — півкільцями, додати промиту квасолю.
- Солодкий перець швидко обсмажити на олії 2 хвилини, щоб він залишився трохи хрустким, і перекласти до овочів. Додати подрібнену зелень.
- Для заправки змішати зернисту гірчицю, лимонний сік, сіль і перець.
- Полити салат, обережно перемішати та за бажанням залишити на 5–10 хвилин, щоб смаки добре поєдналися.
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