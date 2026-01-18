Видео
Салат с пекинской капустой "Ева" — для похудения после праздников

Дата публикации 18 января 2026 12:04
Салат с пекинской капустой Ева — легкий рецепт с фото для похудения после праздников
Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат с пекинской капустой "Ева" — это легкий и сбалансированный рецепт с фото, который отлично подходит для периода после праздников. Нежное куриное филе, хрустящие овощи и умеренная заправка создают гармоничный вкус без ощущения тяжести. Такой салат хорошо насыщает, освежает рацион и идеально вписывается в меню для похудения и легкого питания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 300 г;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • яблоко зеленое — 1 шт.;
  • корень сельдерея — 90 г;
  • куриное филе — 280 г;
  • свежая зелень — по своему вкусу;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • семена льна — 1 ч. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • лимонный сок — 1 ч. л.

Способ приготовления

Куриное филе отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде, остудить и разобрать на тонкие волокна. Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, удалив плотную часть, и переложить в большую миску.

легкий салат з пекінською капустою
Пекинская капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Свежий огурец нарезать соломкой и добавить к капусте. Зеленое яблоко очистить от сердцевины, нарезать тонкими полосками и сразу сбрызнуть лимонным соком, чтобы сохранить светлый цвет и свежий вкус.

рецепт легкого салату з пекінською капустою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Корень сельдерея натереть на мелкой терке или нарезать очень тонко и добавить в салат. Добавить подготовленное куриное филе и мелко нарезанную зелень.

рецепт салату з пекінською капустою та куркою
Салат с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске соединить сметану и майонез до однородной консистенции. Заправить салат, осторожно перемешать, сохраняя воздушную текстуру. В конце добавить семена льна и соль по своему вкусу, еще раз аккуратно перемешать и дать салату настояться несколько минут перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
