Салат с пекинской капустой Ева — легкий рецепт с фото для похудения после праздников

Салат с пекинской капустой "Ева" — для похудения после праздников
Салат с пекинской капустой "Ева" — это легкий и сбалансированный рецепт с фото, который отлично подходит для периода после праздников. Нежное куриное филе, хрустящие овощи и умеренная заправка создают гармоничный вкус без ощущения тяжести. Такой салат хорошо насыщает, освежает рацион и идеально вписывается в меню для похудения и легкого питания.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 300 г;
- свежий огурец — 1 шт.;
- яблоко зеленое — 1 шт.;
- корень сельдерея — 90 г;
- куриное филе — 280 г;
- свежая зелень — по своему вкусу;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- семена льна — 1 ч. л.;
- соль — по своему вкусу;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Способ приготовления
Куриное филе отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде, остудить и разобрать на тонкие волокна. Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, удалив плотную часть, и переложить в большую миску.
Свежий огурец нарезать соломкой и добавить к капусте. Зеленое яблоко очистить от сердцевины, нарезать тонкими полосками и сразу сбрызнуть лимонным соком, чтобы сохранить светлый цвет и свежий вкус.
Корень сельдерея натереть на мелкой терке или нарезать очень тонко и добавить в салат. Добавить подготовленное куриное филе и мелко нарезанную зелень.
В отдельной миске соединить сметану и майонез до однородной консистенции. Заправить салат, осторожно перемешать, сохраняя воздушную текстуру. В конце добавить семена льна и соль по своему вкусу, еще раз аккуратно перемешать и дать салату настояться несколько минут перед подачей.
