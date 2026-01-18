Салат с пекинской капустой Ева — легкий рецепт с фото для похудения после праздников

Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат с пекинской капустой "Ева" — это легкий и сбалансированный рецепт с фото, который отлично подходит для периода после праздников. Нежное куриное филе, хрустящие овощи и умеренная заправка создают гармоничный вкус без ощущения тяжести. Такой салат хорошо насыщает, освежает рацион и идеально вписывается в меню для похудения и легкого питания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 300 г;

свежий огурец — 1 шт.;

яблоко зеленое — 1 шт.;

корень сельдерея — 90 г;

куриное филе — 280 г;

свежая зелень — по своему вкусу;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

семена льна — 1 ч. л.;

соль — по своему вкусу;

лимонный сок — 1 ч. л.

Способ приготовления

Куриное филе отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде, остудить и разобрать на тонкие волокна. Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой, удалив плотную часть, и переложить в большую миску.

Пекинская капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Свежий огурец нарезать соломкой и добавить к капусте. Зеленое яблоко очистить от сердцевины, нарезать тонкими полосками и сразу сбрызнуть лимонным соком, чтобы сохранить светлый цвет и свежий вкус.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Корень сельдерея натереть на мелкой терке или нарезать очень тонко и добавить в салат. Добавить подготовленное куриное филе и мелко нарезанную зелень.

Салат с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске соединить сметану и майонез до однородной консистенции. Заправить салат, осторожно перемешать, сохраняя воздушную текстуру. В конце добавить семена льна и соль по своему вкусу, еще раз аккуратно перемешать и дать салату настояться несколько минут перед подачей.

