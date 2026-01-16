Салат Столица за 5 минут — простой рецепт с ветчиной и яйцами

Салат "Столица". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат выручает тогда, когда нужно вкусное блюдо без долгого приготовления. Минимум ингредиентов, знакомые вкусы и всего несколько минут — и на столе аппетитный салат "Столица". Он легкий, питательный и уместен как для быстрого обеда, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца вареные — 3 шт.;

копченое мясо или ветчина — 200 г;

огурец свежий — 2 шт.;

сыр твердый — 100 г.

Для заправки:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

горчица зернами — 1 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Вареные яйца очистить и нарезать аккуратными кубиками. Копченое мясо или ветчину нарезать такого же размера, чтобы салат имел опрятный вид и равномерную текстуру.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Свежие огурцы нарезать кубиками, по желанию предварительно снять кожицу, если она жесткая. Твердый сыр натереть на крупной или средней терке. В отдельной миске приготовить заправку: соединить сметану, майонез и горчицу зернами. Добавить чеснок, измельченный через пресс, и хорошо перемешать до однородности.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

В большой миске соединить все подготовленные ингредиенты, добавить заправку и осторожно перемешать. Подавать салат сразу или дать ему постоять несколько минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

