Салат Столица за 5 минут — простой рецепт с ветчиной и яйцами

Салат "Столица" за 5 минут — понадобится 200 г ветчины и 3 яйца
Этот салат выручает тогда, когда нужно вкусное блюдо без долгого приготовления. Минимум ингредиентов, знакомые вкусы и всего несколько минут — и на столе аппетитный салат "Столица". Он легкий, питательный и уместен как для быстрого обеда, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца вареные — 3 шт.;
- копченое мясо или ветчина — 200 г;
- огурец свежий — 2 шт.;
- сыр твердый — 100 г.
Для заправки:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- горчица зернами — 1 ч. л.;
- чеснок — 2 зубчика.
Способ приготовления
Вареные яйца очистить и нарезать аккуратными кубиками. Копченое мясо или ветчину нарезать такого же размера, чтобы салат имел опрятный вид и равномерную текстуру.
Свежие огурцы нарезать кубиками, по желанию предварительно снять кожицу, если она жесткая. Твердый сыр натереть на крупной или средней терке. В отдельной миске приготовить заправку: соединить сметану, майонез и горчицу зернами. Добавить чеснок, измельченный через пресс, и хорошо перемешать до однородности.
В большой миске соединить все подготовленные ингредиенты, добавить заправку и осторожно перемешать. Подавать салат сразу или дать ему постоять несколько минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.
