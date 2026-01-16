Видео
Салат "Столица" за 5 минут — понадобится 200 г ветчины и 3 яйца

Салат "Столица" за 5 минут — понадобится 200 г ветчины и 3 яйца

Дата публикации 16 января 2026 12:04
Салат Столица за 5 минут — простой рецепт с ветчиной и яйцами
Салат "Столица". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат выручает тогда, когда нужно вкусное блюдо без долгого приготовления. Минимум ингредиентов, знакомые вкусы и всего несколько минут — и на столе аппетитный салат "Столица". Он легкий, питательный и уместен как для быстрого обеда, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца вареные — 3 шт.;
  • копченое мясо или ветчина — 200 г;
  • огурец свежий — 2 шт.;
  • сыр твердый — 100 г.

Для заправки:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • горчица зернами — 1 ч. л.;
  • чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Вареные яйца очистить и нарезать аккуратными кубиками. Копченое мясо или ветчину нарезать такого же размера, чтобы салат имел опрятный вид и равномерную текстуру.

салат за 5 хвилин, швидкий рецепт з шинкою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Свежие огурцы нарезать кубиками, по желанию предварительно снять кожицу, если она жесткая. Твердый сыр натереть на крупной или средней терке. В отдельной миске приготовить заправку: соединить сметану, майонез и горчицу зернами. Добавить чеснок, измельченный через пресс, и хорошо перемешать до однородности.

смачний салат за 5 хвилин, швидкий рецепт з шинкою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

В большой миске соединить все подготовленные ингредиенты, добавить заправку и осторожно перемешать. Подавать салат сразу или дать ему постоять несколько минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

