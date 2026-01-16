Відео
Головна Смак Салат "Столиця" за 5 хвилин — знадобиться 200 г шинки та 3 яйця

Салат "Столиця" за 5 хвилин — знадобиться 200 г шинки та 3 яйця

Дата публікації: 16 січня 2026 12:04
Салат Столиця за 5 хвилин — простий рецепт з шинкою та яйцями
Салат "Столиця". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат виручає тоді, коли потрібна смачна страва без довгого приготування. Мінімум інгредієнтів, знайомі смаки й усього кілька хвилин — і на столі апетитний салат "Столиця". Він легкий, поживний і доречний як для швидкого обіду, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 3 шт.;
  • копчене м’ясо або шинка — 200 г;
  • огірок свіжий — 2 шт.;
  • сир твердий — 100 г.

Для заправки:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • гірчиця зернами — 1 ч. л.;
  • часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Варені яйця очистити та нарізати акуратними кубиками. Копчене м’ясо або шинку нарізати такого ж розміру, щоб салат мав охайний вигляд і рівномірну текстуру.

салат за 5 хвилин, швидкий рецепт з шинкою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Свіжі огірки нарізати кубиками, за бажанням попередньо зняти шкірку, якщо вона жорстка. Твердий сир натерти на крупній або середній терці. В окремій мисці приготувати заправку: з’єднати сметану, майонез і гірчицю зернами. Додати часник, подрібнений через прес, та добре перемішати до однорідності.

смачний салат за 5 хвилин, швидкий рецепт з шинкою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

У великій мисці поєднати всі підготовлені інгредієнти, додати заправку й обережно перемішати. Подавати салат одразу або дати йому постояти кілька хвилин у холодильнику, щоб смаки поєдналися.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
