Салат Столиця за 5 хвилин — простий рецепт з шинкою та яйцями

Салат "Столиця". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат виручає тоді, коли потрібна смачна страва без довгого приготування. Мінімум інгредієнтів, знайомі смаки й усього кілька хвилин — і на столі апетитний салат "Столиця". Він легкий, поживний і доречний як для швидкого обіду, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця варені — 3 шт.;

копчене м’ясо або шинка — 200 г;

огірок свіжий — 2 шт.;

сир твердий — 100 г.

Для заправки:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

гірчиця зернами — 1 ч. л.;

часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Варені яйця очистити та нарізати акуратними кубиками. Копчене м’ясо або шинку нарізати такого ж розміру, щоб салат мав охайний вигляд і рівномірну текстуру.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Свіжі огірки нарізати кубиками, за бажанням попередньо зняти шкірку, якщо вона жорстка. Твердий сир натерти на крупній або середній терці. В окремій мисці приготувати заправку: з’єднати сметану, майонез і гірчицю зернами. Додати часник, подрібнений через прес, та добре перемішати до однорідності.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

У великій мисці поєднати всі підготовлені інгредієнти, додати заправку й обережно перемішати. Подавати салат одразу або дати йому постояти кілька хвилин у холодильнику, щоб смаки поєдналися.

