Салат Столиця за 5 хвилин — простий рецепт з шинкою та яйцями

Салат "Столиця" за 5 хвилин — знадобиться 200 г шинки та 3 яйця
Цей салат виручає тоді, коли потрібна смачна страва без довгого приготування. Мінімум інгредієнтів, знайомі смаки й усього кілька хвилин — і на столі апетитний салат "Столиця". Він легкий, поживний і доречний як для швидкого обіду, так і для святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця варені — 3 шт.;
- копчене м’ясо або шинка — 200 г;
- огірок свіжий — 2 шт.;
- сир твердий — 100 г.
Для заправки:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- гірчиця зернами — 1 ч. л.;
- часник — 2 зубчики.
Спосіб приготування
Варені яйця очистити та нарізати акуратними кубиками. Копчене м’ясо або шинку нарізати такого ж розміру, щоб салат мав охайний вигляд і рівномірну текстуру.
Свіжі огірки нарізати кубиками, за бажанням попередньо зняти шкірку, якщо вона жорстка. Твердий сир натерти на крупній або середній терці. В окремій мисці приготувати заправку: з’єднати сметану, майонез і гірчицю зернами. Додати часник, подрібнений через прес, та добре перемішати до однорідності.
У великій мисці поєднати всі підготовлені інгредієнти, додати заправку й обережно перемішати. Подавати салат одразу або дати йому постояти кілька хвилин у холодильнику, щоб смаки поєдналися.
