Головна Смак Салат з пекінською капустою "Єва" — для схуднення після свят

Салат з пекінською капустою "Єва" — для схуднення після свят

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 12:04
Салат з пекінською капустою Єва — легкий рецепт з фото для схуднення після свят
Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат з пекінською капустою "Єва" — це легкий і збалансований рецепт з фото, який чудово підходить для періоду після свят. Ніжне куряче філе, хрумкі овочі та помірна заправка створюють гармонійний смак без відчуття важкості. Такий салат добре насичує, освіжає раціон і ідеально вписується в меню для схуднення та легкого харчування.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 300 г;
  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • яблуко зелене — 1 шт.;
  • корінь селери — 90 г;
  • куряче філе — 280 г;
  • свіжа зелень — до свого смаку;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • насіння льону — 1 ч. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • лимонний сік — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити до повної готовності у злегка підсоленій воді, остудити та розібрати на тонкі волокна. Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою, видаливши щільну частину, та перекласти у велику миску.

легкий салат з пекінською капустою
Пекінська капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Свіжий огірок нарізати соломкою та додати до капусти. Зелене яблуко очистити від серцевини, нарізати тонкими смужками й одразу збризнути лимонним соком, щоб зберегти світлий колір і свіжий смак.

рецепт легкого салату з пекінською капустою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Корінь селери натерти на дрібній тертці або нарізати дуже тонко та додати до салату. Додати підготовлене куряче філе й дрібно нарізану зелень.

рецепт салату з пекінською капустою та куркою
Салат з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці поєднати сметану та майонез до однорідної консистенції. Заправити салат, обережно перемішати, зберігаючи повітряну текстуру. Наприкінці додати насіння льону та сіль до свого смаку, ще раз акуратно перемішати й дати салату настоятися кілька хвилин перед подачею.

овочі салат рецепт курка пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
