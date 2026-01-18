Салат з пекінською капустою Єва — легкий рецепт з фото для схуднення після свят

Салат з пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат з пекінською капустою "Єва" — це легкий і збалансований рецепт з фото, який чудово підходить для періоду після свят. Ніжне куряче філе, хрумкі овочі та помірна заправка створюють гармонійний смак без відчуття важкості. Такий салат добре насичує, освіжає раціон і ідеально вписується в меню для схуднення та легкого харчування.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 300 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

яблуко зелене — 1 шт.;

корінь селери — 90 г;

куряче філе — 280 г;

свіжа зелень — до свого смаку;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

насіння льону — 1 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

лимонний сік — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити до повної готовності у злегка підсоленій воді, остудити та розібрати на тонкі волокна. Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою, видаливши щільну частину, та перекласти у велику миску.

Пекінська капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Свіжий огірок нарізати соломкою та додати до капусти. Зелене яблуко очистити від серцевини, нарізати тонкими смужками й одразу збризнути лимонним соком, щоб зберегти світлий колір і свіжий смак.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Корінь селери натерти на дрібній тертці або нарізати дуже тонко та додати до салату. Додати підготовлене куряче філе й дрібно нарізану зелень.

Салат з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці поєднати сметану та майонез до однорідної консистенції. Заправити салат, обережно перемішати, зберігаючи повітряну текстуру. Наприкінці додати насіння льону та сіль до свого смаку, ще раз акуратно перемішати й дати салату настоятися кілька хвилин перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.