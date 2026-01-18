Салат з пекінською капустою Єва — легкий рецепт з фото для схуднення після свят

Салат з пекінською капустою "Єва" — для схуднення після свят
Салат з пекінською капустою "Єва" — це легкий і збалансований рецепт з фото, який чудово підходить для періоду після свят. Ніжне куряче філе, хрумкі овочі та помірна заправка створюють гармонійний смак без відчуття важкості. Такий салат добре насичує, освіжає раціон і ідеально вписується в меню для схуднення та легкого харчування.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 300 г;
- свіжий огірок — 1 шт.;
- яблуко зелене — 1 шт.;
- корінь селери — 90 г;
- куряче філе — 280 г;
- свіжа зелень — до свого смаку;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- насіння льону — 1 ч. л.;
- сіль — до свого смаку;
- лимонний сік — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Куряче філе відварити до повної готовності у злегка підсоленій воді, остудити та розібрати на тонкі волокна. Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою, видаливши щільну частину, та перекласти у велику миску.
Свіжий огірок нарізати соломкою та додати до капусти. Зелене яблуко очистити від серцевини, нарізати тонкими смужками й одразу збризнути лимонним соком, щоб зберегти світлий колір і свіжий смак.
Корінь селери натерти на дрібній тертці або нарізати дуже тонко та додати до салату. Додати підготовлене куряче філе й дрібно нарізану зелень.
В окремій мисці поєднати сметану та майонез до однорідної консистенції. Заправити салат, обережно перемішати, зберігаючи повітряну текстуру. Наприкінці додати насіння льону та сіль до свого смаку, ще раз акуратно перемішати й дати салату настоятися кілька хвилин перед подачею.
