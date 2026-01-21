Салат Снежный лес — праздничный рецепт с курицей, грибами и черносливом

Салат слоями "Снежный лес" — нужны куриные бедра и шампиньоны
Салат "Снежный лес" — это сочетание нежной курицы, обжаренных грибов и сладкого чернослива в эффектной слоеной подаче. Он выглядит празднично, хорошо держит форму и имеет глубокий, сбалансированный вкус. Такой рецепт часто становится главным блюдом на праздничном столе и всегда собирает комплименты.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 800 г;
- шампиньоны — 800 г;
- яйца — 6 шт.;
- зеленый лук — 100 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чернослив — 300 г;
- твердый сыр — 250 г;
- плавленый сырок — 2 шт.;
- майонез — 180 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп или петрушка — 30 г.
Способ приготовления
Куриные бедра отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде, дать им полностью остыть, после чего аккуратно снять мясо с костей и разобрать на тонкие волокна. Именно такая структура делает салат нежным и хорошо пропитанным.
Шампиньоны мелко нарезать. Репчатый лук очистить и измельчить. На сковороде обжарить грибы вместе с луком до мягкости и легкого золотистого оттенка, после чего снять с огня и дать остыть.
Яйца отварить до готовности, охладить, очистить и натереть на средней терке. Морковь отварить, очистить и также натереть. Чернослив залить теплой водой, дать ему размягчиться, обсушить и мелко нарезать. Зеленый лук и зелень измельчить ножом.
Твердый сыр и плавленый сырок натереть отдельно на мелкой терке. Чеснок измельчить и смешать с майонезом до однородной ароматной заправки.
Салат формировать слоями, слегка смазывая каждый слой майонезной смесью. Сначала выложить куриное мясо, далее слой грибов с луком, затем морковь, яйца, чернослив, твердый сыр и плавленый сырок. Завершить салат слоем сыра и щедро посыпать зеленью.
