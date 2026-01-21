Салат Снежный лес — праздничный рецепт с курицей, грибами и черносливом

Салат "Снежный лес". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Снежный лес" — это сочетание нежной курицы, обжаренных грибов и сладкого чернослива в эффектной слоеной подаче. Он выглядит празднично, хорошо держит форму и имеет глубокий, сбалансированный вкус. Такой рецепт часто становится главным блюдом на праздничном столе и всегда собирает комплименты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

куриные бедра — 800 г;

шампиньоны — 800 г;

яйца — 6 шт.;

зеленый лук — 100 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чернослив — 300 г;

твердый сыр — 250 г;

плавленый сырок — 2 шт.;

майонез — 180 г;

чеснок — 3 зубчика;

укроп или петрушка — 30 г.

Способ приготовления

Куриные бедра отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде, дать им полностью остыть, после чего аккуратно снять мясо с костей и разобрать на тонкие волокна. Именно такая структура делает салат нежным и хорошо пропитанным.

Куриные бедра. Фото: smakuiemo.com.ua

Шампиньоны мелко нарезать. Репчатый лук очистить и измельчить. На сковороде обжарить грибы вместе с луком до мягкости и легкого золотистого оттенка, после чего снять с огня и дать остыть.

Жареные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца отварить до готовности, охладить, очистить и натереть на средней терке. Морковь отварить, очистить и также натереть. Чернослив залить теплой водой, дать ему размягчиться, обсушить и мелко нарезать. Зеленый лук и зелень измельчить ножом.

Зеленый лук и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердый сыр и плавленый сырок натереть отдельно на мелкой терке. Чеснок измельчить и смешать с майонезом до однородной ароматной заправки.

Салат с курицей и шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат формировать слоями, слегка смазывая каждый слой майонезной смесью. Сначала выложить куриное мясо, далее слой грибов с луком, затем морковь, яйца, чернослив, твердый сыр и плавленый сырок. Завершить салат слоем сыра и щедро посыпать зеленью.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.