Салат слоями "Снежный лес" — нужны куриные бедра и шампиньоны

Салат слоями "Снежный лес" — нужны куриные бедра и шампиньоны

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 12:04
Салат Снежный лес — праздничный рецепт с курицей, грибами и черносливом
Салат "Снежный лес". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Снежный лес" — это сочетание нежной курицы, обжаренных грибов и сладкого чернослива в эффектной слоеной подаче. Он выглядит празднично, хорошо держит форму и имеет глубокий, сбалансированный вкус. Такой рецепт часто становится главным блюдом на праздничном столе и всегда собирает комплименты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные бедра — 800 г;
  • шампиньоны — 800 г;
  • яйца — 6 шт.;
  • зеленый лук — 100 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чернослив — 300 г;
  • твердый сыр — 250 г;
  • плавленый сырок — 2 шт.;
  • майонез — 180 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • укроп или петрушка — 30 г.

Способ приготовления

Куриные бедра отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде, дать им полностью остыть, после чего аккуратно снять мясо с костей и разобрать на тонкие волокна. Именно такая структура делает салат нежным и хорошо пропитанным.

рецепт салату шарами
Куриные бедра. Фото: smakuiemo.com.ua

Шампиньоны мелко нарезать. Репчатый лук очистить и измельчить. На сковороде обжарить грибы вместе с луком до мягкости и легкого золотистого оттенка, после чего снять с огня и дать остыть.

рецепт салату з курячими стегнами
Жареные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца отварить до готовности, охладить, очистить и натереть на средней терке. Морковь отварить, очистить и также натереть. Чернослив залить теплой водой, дать ему размягчиться, обсушить и мелко нарезать. Зеленый лук и зелень измельчить ножом.

рецепт смачного салату
Зеленый лук и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердый сыр и плавленый сырок натереть отдельно на мелкой терке. Чеснок измельчить и смешать с майонезом до однородной ароматной заправки.

смачний салат з куркою, печерицями та плавленим сиром
Салат с курицей и шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат формировать слоями, слегка смазывая каждый слой майонезной смесью. Сначала выложить куриное мясо, далее слой грибов с луком, затем морковь, яйца, чернослив, твердый сыр и плавленый сырок. Завершить салат слоем сыра и щедро посыпать зеленью.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
