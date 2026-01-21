Салат Сніжний ліс — святковий рецепт з куркою, грибами та чорносливом

Салат "Сніжний ліс". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Сніжний ліс" — це поєднання ніжної курки, обсмажених грибів і солодкого чорносливу в ефектній шаровій подачі. Він виглядає святково, добре тримає форму та має глибокий, збалансований смак. Такий рецепт часто стає головною стравою на святковому столі й завжди збирає компліменти.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

курячі стегна — 800 г;

печериці — 800 г;

яйця — 6 шт.;

зелена цибуля — 100 г;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

чорнослив — 300 г;

твердий сир — 250 г;

плавлений сирок — 2 шт.;

майонез — 180 г;

часник — 3 зубчики;

кріп або петрушка — 30 г.

Спосіб приготування

Курячі стегна відварити до повної готовності у злегка підсоленій воді, дати їм повністю охолонути, після чого акуратно зняти м’ясо з кісток і розібрати на тонкі волокна. Саме така структура робить салат ніжним і добре просоченим.

Курячі стегна. Фото: smakuiemo.com.ua

Печериці дрібно нарізати. Ріпчасту цибулю очистити й подрібнити. На сковороді обсмажити гриби разом із цибулею до м’якості та легкого золотистого відтінку, після чого зняти з вогню й дати охолонути.

Смажені печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця відварити до готовності, охолодити, очистити та натерти на середній тертці. Моркву відварити, очистити й також натерти. Чорнослив залити теплою водою, дати йому розм’якшитися, обсушити та дрібно нарізати. Зелену цибулю й зелень подрібнити ножем.

Зелена цибуля та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердий сир і плавлений сирок натерти окремо на дрібній тертці. Часник подрібнити й змішати з майонезом до однорідної ароматної заправки.

Салат з куркою та печерицями. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат формувати шарами, злегка змащуючи кожен шар майонезною сумішшю. Спочатку викласти куряче м’ясо, далі шар грибів із цибулею, потім моркву, яйця, чорнослив, твердий сир і плавлений сирок. Завершити салат шаром сиру та щедро посипати зеленню.

