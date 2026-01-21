Відео
Україна
Салат шарами "Сніжний ліс" — потрібні курячі стегна та печериці

Салат шарами "Сніжний ліс" — потрібні курячі стегна та печериці

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 12:04
Салат Сніжний ліс — святковий рецепт з куркою, грибами та чорносливом
Салат "Сніжний ліс". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Сніжний ліс" — це поєднання ніжної курки, обсмажених грибів і солодкого чорносливу в ефектній шаровій подачі. Він виглядає святково, добре тримає форму та має глибокий, збалансований смак. Такий рецепт часто стає головною стравою на святковому столі й завжди збирає компліменти.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 800 г;
  • печериці — 800 г;
  • яйця — 6 шт.;
  • зелена цибуля — 100 г;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • чорнослив — 300 г;
  • твердий сир — 250 г;
  • плавлений сирок — 2 шт.;
  • майонез — 180 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • кріп або петрушка — 30 г.

Спосіб приготування

Курячі стегна відварити до повної готовності у злегка підсоленій воді, дати їм повністю охолонути, після чого акуратно зняти м’ясо з кісток і розібрати на тонкі волокна. Саме така структура робить салат ніжним і добре просоченим.

рецепт салату шарами
Курячі стегна. Фото: smakuiemo.com.ua

Печериці дрібно нарізати. Ріпчасту цибулю очистити й подрібнити. На сковороді обсмажити гриби разом із цибулею до м’якості та легкого золотистого відтінку, після чого зняти з вогню й дати охолонути.

рецепт салату з курячими стегнами
Смажені печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйця відварити до готовності, охолодити, очистити та натерти на середній тертці. Моркву відварити, очистити й також натерти. Чорнослив залити теплою водою, дати йому розм’якшитися, обсушити та дрібно нарізати. Зелену цибулю й зелень подрібнити ножем.

рецепт смачного салату
Зелена цибуля та сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Твердий сир і плавлений сирок натерти окремо на дрібній тертці. Часник подрібнити й змішати з майонезом до однорідної ароматної заправки.

смачний салат з куркою, печерицями та плавленим сиром
Салат з куркою та печерицями. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат формувати шарами, злегка змащуючи кожен шар майонезною сумішшю. Спочатку викласти куряче м’ясо, далі шар грибів із цибулею, потім моркву, яйця, чорнослив, твердий сир і плавлений сирок. Завершити салат шаром сиру та щедро посипати зеленню.

салат рецепт курка печериці майонез
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
