Салат Сніжний ліс — святковий рецепт з куркою, грибами та чорносливом

Салат шарами "Сніжний ліс" — потрібні курячі стегна та печериці
Салат "Сніжний ліс" — це поєднання ніжної курки, обсмажених грибів і солодкого чорносливу в ефектній шаровій подачі. Він виглядає святково, добре тримає форму та має глибокий, збалансований смак. Такий рецепт часто стає головною стравою на святковому столі й завжди збирає компліменти.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 800 г;
- печериці — 800 г;
- яйця — 6 шт.;
- зелена цибуля — 100 г;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- чорнослив — 300 г;
- твердий сир — 250 г;
- плавлений сирок — 2 шт.;
- майонез — 180 г;
- часник — 3 зубчики;
- кріп або петрушка — 30 г.
Спосіб приготування
Курячі стегна відварити до повної готовності у злегка підсоленій воді, дати їм повністю охолонути, після чого акуратно зняти м’ясо з кісток і розібрати на тонкі волокна. Саме така структура робить салат ніжним і добре просоченим.
Печериці дрібно нарізати. Ріпчасту цибулю очистити й подрібнити. На сковороді обсмажити гриби разом із цибулею до м’якості та легкого золотистого відтінку, після чого зняти з вогню й дати охолонути.
Яйця відварити до готовності, охолодити, очистити та натерти на середній тертці. Моркву відварити, очистити й також натерти. Чорнослив залити теплою водою, дати йому розм’якшитися, обсушити та дрібно нарізати. Зелену цибулю й зелень подрібнити ножем.
Твердий сир і плавлений сирок натерти окремо на дрібній тертці. Часник подрібнити й змішати з майонезом до однорідної ароматної заправки.
Салат формувати шарами, злегка змащуючи кожен шар майонезною сумішшю. Спочатку викласти куряче м’ясо, далі шар грибів із цибулею, потім моркву, яйця, чорнослив, твердий сир і плавлений сирок. Завершити салат шаром сиру та щедро посипати зеленню.
