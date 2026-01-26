Салат со шпротами Балтийский — классический рецепт с картофелем и яйцами

Салат со шпротами "Балтийский" — 1 банка консервы и 2 яйца
Салат со шпротами "Балтийский" — это проверенная классика для будней и праздничного стола. Нежные овощные слои, ароматная рыба и мягкий сыр создают сбалансированный вкус без лишней сложности. Рецепт прост в приготовлении и всегда аппетитно выглядит на подаче.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель — 300 г;
- морковь — 150 г;
- шпроты в масле — 200 г;
- плавленый сырок — 2 шт.;
- маринованные огурцы — около 80 г;
- яйца — 2 шт.;
- майонез — 100-150 г;
- зеленый лук — небольшой пучок.
Способ приготовления
Картофель и морковь отварить в кожуре до мягкости, полностью охладить и очистить. Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить. Плавленые сырки заранее положить в морозильную камеру, чтобы удобно было натирать.
Шпроты достать из банки, большую часть масла слить, рыбу слегка размять вилкой. Маринованные огурцы мелко нарезать или натереть на терке и при необходимости слегка отжать от лишней влаги. Зеленый лук мелко нарезать.
В салатник первым слоем выложить натертый на крупной терке картофель, разровнять и смазать майонезом. Следующим слоем выложить натертую морковь и также нанести тонкий слой майонеза. Далее равномерно распределить слой шпрот без лишнего масла.
На рыбу выложить слой маринованных огурцов. Плавленый сырок натереть и выложить следующим слоем, смазав майонезом. Завершить салат слоем натертых яиц и финально смазать майонезом. Сверху посыпать зеленым луком и украсить несколькими шпротами. Готовый салат оставить настаиваться, чтобы слои хорошо соединились.
