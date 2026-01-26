Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат со шпротами "Балтийский" — 1 банка консервы и 2 яйца

Салат со шпротами "Балтийский" — 1 банка консервы и 2 яйца

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 13:35
Салат со шпротами Балтийский — классический рецепт с картофелем и яйцами
Салат со шпротами. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат со шпротами "Балтийский" — это проверенная классика для будней и праздничного стола. Нежные овощные слои, ароматная рыба и мягкий сыр создают сбалансированный вкус без лишней сложности. Рецепт прост в приготовлении и всегда аппетитно выглядит на подаче.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 300 г;
  • морковь — 150 г;
  • шпроты в масле — 200 г;
  • плавленый сырок — 2 шт.;
  • маринованные огурцы — около 80 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • майонез — 100-150 г;
  • зеленый лук — небольшой пучок.

Способ приготовления

Картофель и морковь отварить в кожуре до мягкости, полностью охладить и очистить. Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить. Плавленые сырки заранее положить в морозильную камеру, чтобы удобно было натирать.

салат зі шпротами
Майонез и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Шпроты достать из банки, большую часть масла слить, рыбу слегка размять вилкой. Маринованные огурцы мелко нарезать или натереть на терке и при необходимости слегка отжать от лишней влаги. Зеленый лук мелко нарезать.

рецепт салату зі шпротами
Маринованные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

В салатник первым слоем выложить натертый на крупной терке картофель, разровнять и смазать майонезом. Следующим слоем выложить натертую морковь и также нанести тонкий слой майонеза. Далее равномерно распределить слой шпрот без лишнего масла.

рецепт смачного салату зі шпротами
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

На рыбу выложить слой маринованных огурцов. Плавленый сырок натереть и выложить следующим слоем, смазав майонезом. Завершить салат слоем натертых яиц и финально смазать майонезом. Сверху посыпать зеленым луком и украсить несколькими шпротами. Готовый салат оставить настаиваться, чтобы слои хорошо соединились.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

картошка рыба салат закуска шпроты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации