Салат зі шпротами Балтійський — класичний рецепт з картоплею та яйцями

Салат зі шпротами. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат зі шпротами "Балтійський" — це перевірена класика для буднів і святкового столу. Ніжні овочеві шари, ароматна риба та м’який сир створюють збалансований смак без зайвої складності. Рецепт простий у приготуванні й завжди має апетитний вигляд на подачі.

Вам знадобиться:

картопля — 300 г;

морква — 150 г;

шпроти в олії — 200 г;

плавлений сирок — 2 шт.;

мариновані огірки — близько 80 г;

яйця — 2 шт.;

майонез — 100–150 г;

зелена цибуля — невеликий пучок.

Спосіб приготування

Картоплю та моркву відварити в шкірці до м’якості, повністю охолодити й очистити. Яйця зварити круто, остудити та очистити. Плавлені сирки заздалегідь покласти в морозильну камеру, щоб зручно було натирати.

Майонез та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Шпроти дістати з банки, більшу частину олії злити, рибу злегка розім’яти виделкою. Мариновані огірки дрібно нарізати або натерти на тертці та за потреби злегка відтиснути від зайвої вологи. Зелену цибулю дрібно нарізати.

Мариновані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

У салатник першим шаром викласти натерту на великій тертці картоплю, розрівняти та змастити майонезом. Наступним шаром викласти натерту моркву й також нанести тонкий шар майонезу. Далі рівномірно розподілити шар шпротів без зайвої олії.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

На рибу викласти шар маринованих огірків. Плавлений сирок натерти та викласти наступним шаром, змастивши майонезом. Завершити салат шаром натертих яєць і фінально змастити майонезом. Зверху посипати зеленою цибулею та прикрасити кількома шпротами. Готовий салат залишити настоюватися, щоб шари добре поєдналися.

