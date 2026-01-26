Відео
Україна
Салат зі шпротами "Балтійський" — 1 банка консерви та 2 яйця

Салат зі шпротами "Балтійський" — 1 банка консерви та 2 яйця

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 13:35
Салат зі шпротами Балтійський — класичний рецепт з картоплею та яйцями
Салат зі шпротами. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат зі шпротами "Балтійський" — це перевірена класика для буднів і святкового столу. Ніжні овочеві шари, ароматна риба та м’який сир створюють збалансований смак без зайвої складності. Рецепт простий у приготуванні й завжди має апетитний вигляд на подачі.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • картопля — 300 г;
  • морква — 150 г;
  • шпроти в олії — 200 г;
  • плавлений сирок — 2 шт.;
  • мариновані огірки — близько 80 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • майонез — 100–150 г;
  • зелена цибуля — невеликий пучок.

Спосіб приготування

Картоплю та моркву відварити в шкірці до м’якості, повністю охолодити й очистити. Яйця зварити круто, остудити та очистити. Плавлені сирки заздалегідь покласти в морозильну камеру, щоб зручно було натирати.

салат зі шпротами
Майонез та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Шпроти дістати з банки, більшу частину олії злити, рибу злегка розім’яти виделкою. Мариновані огірки дрібно нарізати або натерти на тертці та за потреби злегка відтиснути від зайвої вологи. Зелену цибулю дрібно нарізати.

рецепт салату зі шпротами
Мариновані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

У салатник першим шаром викласти натерту на великій тертці картоплю, розрівняти та змастити майонезом. Наступним шаром викласти натерту моркву й також нанести тонкий шар майонезу. Далі рівномірно розподілити шар шпротів без зайвої олії.

рецепт смачного салату зі шпротами
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

На рибу викласти шар маринованих огірків. Плавлений сирок натерти та викласти наступним шаром, змастивши майонезом. Завершити салат шаром натертих яєць і фінально змастити майонезом. Зверху посипати зеленою цибулею та прикрасити кількома шпротами. Готовий салат залишити настоюватися, щоб шари добре поєдналися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

картопля риба салат закуска шпроти
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
