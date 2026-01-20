Салат со свеклой и жареным луком — простой рецепт приготовления вместо гарнира

Салат со свеклой и жареным луком — можно вместо гарнира
Салат со свеклой и жареным луком — пример того, как из самых простых продуктов можно получить по-настоящему выразительный вкус. Сочетание сладкой свеклы, карамелизированного лука и маринованных огурцов делает блюдо насыщенным и гармоничным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- вареная свекла — 300 г;
- маринованные огурцы — 100 г;
- сметана или майонез — 70 г;
- лук — 1 шт. примерно 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — по своему вкусу;
- перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Вареную свеклу очистить и натереть на крупной терке. Маринованные огурцы также натереть или нарезать мелкой соломкой, чтобы они равномерно соединились со свеклой.
Лук очистить, мелко нарезать и добавить на сковороду с разогретым маслом. Обжаривать до мягкости и легкого золотистого цвета, после чего добавить сахар и перемешать. Дать луку немного карамелизироваться, чтобы появился мягкий сладковатый вкус без резкости.
В глубокой миске соединить натертую свеклу, огурцы и теплый жареный лук. Добавить сметану или майонез, посолить, поперчить и добавить измельченный чеснок. Массу тщательно перемешать до однородной консистенции.
Готовый салат охладить перед подачей. В холодном виде он становится более насыщенным, ароматным и хорошо держит форму, поэтому прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или замена классическому гарниру.
