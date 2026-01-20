Видео
Главная Вкус Салат со свеклой и жареным луком — можно вместо гарнира

Салат со свеклой и жареным луком — можно вместо гарнира

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 12:04
Салат со свеклой и жареным луком — простой рецепт приготовления вместо гарнира
Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат со свеклой и жареным луком — пример того, как из самых простых продуктов можно получить по-настоящему выразительный вкус. Сочетание сладкой свеклы, карамелизированного лука и маринованных огурцов делает блюдо насыщенным и гармоничным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вареная свекла — 300 г;
  • маринованные огурцы — 100 г;
  • сметана или майонез — 70 г;
  • лук — 1 шт. примерно 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Вареную свеклу очистить и натереть на крупной терке. Маринованные огурцы также натереть или нарезать мелкой соломкой, чтобы они равномерно соединились со свеклой.

рецепт салату з буряком
Жареный лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук очистить, мелко нарезать и добавить на сковороду с разогретым маслом. Обжаривать до мягкости и легкого золотистого цвета, после чего добавить сахар и перемешать. Дать луку немного карамелизироваться, чтобы появился мягкий сладковатый вкус без резкости.

простий рецепт салату з буряком
Свекла и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить натертую свеклу, огурцы и теплый жареный лук. Добавить сметану или майонез, посолить, поперчить и добавить измельченный чеснок. Массу тщательно перемешать до однородной консистенции.

смачний салат з буряком
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый салат охладить перед подачей. В холодном виде он становится более насыщенным, ароматным и хорошо держит форму, поэтому прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или замена классическому гарниру.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
