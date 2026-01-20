Салат со свеклой и жареным луком — простой рецепт приготовления вместо гарнира

Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат со свеклой и жареным луком — пример того, как из самых простых продуктов можно получить по-настоящему выразительный вкус. Сочетание сладкой свеклы, карамелизированного лука и маринованных огурцов делает блюдо насыщенным и гармоничным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

вареная свекла — 300 г;

маринованные огурцы — 100 г;

сметана или майонез — 70 г;

лук — 1 шт. примерно 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

сахар — 1 ч. л.;

соль — по своему вкусу;

перец — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Вареную свеклу очистить и натереть на крупной терке. Маринованные огурцы также натереть или нарезать мелкой соломкой, чтобы они равномерно соединились со свеклой.

Жареный лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук очистить, мелко нарезать и добавить на сковороду с разогретым маслом. Обжаривать до мягкости и легкого золотистого цвета, после чего добавить сахар и перемешать. Дать луку немного карамелизироваться, чтобы появился мягкий сладковатый вкус без резкости.

Свекла и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить натертую свеклу, огурцы и теплый жареный лук. Добавить сметану или майонез, посолить, поперчить и добавить измельченный чеснок. Массу тщательно перемешать до однородной консистенции.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый салат охладить перед подачей. В холодном виде он становится более насыщенным, ароматным и хорошо держит форму, поэтому прекрасно подходит как самостоятельное блюдо или замена классическому гарниру.

