Салат з буряком та смаженою цибулею — простий рецепт приготування замість гарніру

Салат з буряком та смаженою цибулею — можна замість гарніру
Салат з буряком та смаженою цибулею — приклад того, як із найпростіших продуктів можна отримати по-справжньому виразний смак. Поєднання солодкого буряка, карамелізованої цибулі та маринованих огірків робить страву насиченою і гармонійною.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- варений буряк — 300 г;
- мариновані огірки — 100 г;
- сметана або майонез — 70 г;
- цибуля — 1 шт. приблизно 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — до свого смаку;
- перець — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Варений буряк очистити та натерти на грубій тертці. Мариновані огірки також натерти або нарізати дрібною соломкою, щоб вони рівномірно поєдналися з буряком.
Цибулю очистити, дрібно нарізати та додати на сковороду з розігрітою олією. Обсмажувати до м’якості та легкого золотистого кольору, після чого додати цукор і перемішати. Дати цибулі трохи карамелізуватися, щоб з’явився м’який солодкуватий смак без різкості.
У глибокій мисці з’єднати натертий буряк, огірки та теплу смажену цибулю. Додати сметану або майонез, посолити, поперчити та додати подрібнений часник. Масу ретельно перемішати до однорідної консистенції.
Готовий салат охолодити перед подачею. У холодному вигляді він стає більш насиченим, ароматним і добре тримає форму, тому чудово підходить як самостійна страва або заміна класичному гарніру.
