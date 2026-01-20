Салат з буряком та смаженою цибулею — простий рецепт приготування замість гарніру

Салат з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат з буряком та смаженою цибулею — приклад того, як із найпростіших продуктів можна отримати по-справжньому виразний смак. Поєднання солодкого буряка, карамелізованої цибулі та маринованих огірків робить страву насиченою і гармонійною.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

варений буряк — 300 г;

мариновані огірки — 100 г;

сметана або майонез — 70 г;

цибуля — 1 шт. приблизно 100 г;

часник — 2 зубчики;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — до свого смаку;

перець — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Варений буряк очистити та натерти на грубій тертці. Мариновані огірки також натерти або нарізати дрібною соломкою, щоб вони рівномірно поєдналися з буряком.

Смажена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю очистити, дрібно нарізати та додати на сковороду з розігрітою олією. Обсмажувати до м’якості та легкого золотистого кольору, після чого додати цукор і перемішати. Дати цибулі трохи карамелізуватися, щоб з’явився м’який солодкуватий смак без різкості.

Буряк та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати натертий буряк, огірки та теплу смажену цибулю. Додати сметану або майонез, посолити, поперчити та додати подрібнений часник. Масу ретельно перемішати до однорідної консистенції.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий салат охолодити перед подачею. У холодному вигляді він стає більш насиченим, ароматним і добре тримає форму, тому чудово підходить як самостійна страва або заміна класичному гарніру.

