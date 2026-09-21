Салат из свеклы, яиц и плавленого сыра: нежная закуска с чесноком

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится без сложных этапов и хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Свекла придает ему сочность, сыр и яйца делают текстуру нежной, а чеснок добавляет пикантности.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

свекла — 500 г;

яйца — 4 шт.;

плавленый сыр — 200 г;

чеснок — 3 зубчика;

майонез — 120–150 г;

соль — по вкусу.

Салат со свеклой и яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Свеклу отварить до мягкости, остудить и очистить. Яйца сварить вкрутую и очистить. Свеклу, яйца и охлажденный в морозильной камере плавленый сыр нарезать небольшими кубиками. Добавить измельченный чеснок, майонез и соль, аккуратно перемешать. По желанию часть майонеза заменить сметаной и сразу подать салат к столу.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Читайте также:

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.