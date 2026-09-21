Салат из свеклы, яиц и плавленого сыра: нежная закуска с чесноком

Салат со свеклой "Нежность": понадобится всего 4 ингредиента
Ua ru
21 сентября 2026 21:04
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат готовится без сложных этапов и хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Свекла придает ему сочность, сыр и яйца делают текстуру нежной, а чеснок добавляет пикантности.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свекла — 500 г;
- яйца — 4 шт.;
- плавленый сыр — 200 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез — 120–150 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу отварить до мягкости, остудить и очистить. Яйца сварить вкрутую и очистить.
- Свеклу, яйца и охлажденный в морозильной камере плавленый сыр нарезать небольшими кубиками.
- Добавить измельченный чеснок, майонез и соль, аккуратно перемешать.
- По желанию часть майонеза заменить сметаной и сразу подать салат к столу.
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