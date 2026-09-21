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Главная Вкус Салат со свеклой "Нежность": понадобится всего 4 ингредиента

Салат со свеклой "Нежность": понадобится всего 4 ингредиента

Ua ru
21 сентября 2026 21:04
Салат из свеклы, яиц и плавленого сыра: нежная закуска с чесноком
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится без сложных этапов и хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Свекла придает ему сочность, сыр и яйца делают текстуру нежной, а чеснок добавляет пикантности.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свекла — 500 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • плавленый сыр — 200 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • майонез — 120–150 г;
  • соль — по вкусу.
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Салат со свеклой и яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу отварить до мягкости, остудить и очистить. Яйца сварить вкрутую и очистить.
  2. Свеклу, яйца и охлажденный в морозильной камере плавленый сыр нарезать небольшими кубиками.
  3. Добавить измельченный чеснок, майонез и соль, аккуратно перемешать.
  4. По желанию часть майонеза заменить сметаной и сразу подать салат к столу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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