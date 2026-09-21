Салат із буряка, яєць та плавленого сиру: ніжна закуска з часником

Салат з буряком "Ніжність": знадобиться лише 4 інгредієнти
Ua ru
21 вересня 2026 21:04
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат готується без складних етапів і добре підходить для щоденного меню або святкового столу. Буряк надає йому соковитості, сир та яйця роблять текстуру ніжною, а часник додає пікантності.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- буряк — 500 г;
- яйця — 4 шт.;
- плавлений сир — 200 г;
- часник — 3 зубчики;
- майонез — 120–150 г;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Буряк відварити до м’якості, охолодити та очистити. Яйця зварити круто й очистити.
- Буряк, яйця та охолоджений у морозильній камері плавлений сир нарізати невеликими кубиками.
- Додати подрібнений часник, майонез і сіль, обережно перемішати.
- За бажанням частину майонезу замінити сметаною та одразу подати салат до столу.
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