Салат із буряка, яєць та плавленого сиру: ніжна закуска з часником

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується без складних етапів і добре підходить для щоденного меню або святкового столу. Буряк надає йому соковитості, сир та яйця роблять текстуру ніжною, а часник додає пікантності.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

буряк — 500 г;

яйця — 4 шт.;

плавлений сир — 200 г;

часник — 3 зубчики;

майонез — 120–150 г;

сіль — до смаку.

Салат з буряком та яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Буряк відварити до м’якості, охолодити та очистити. Яйця зварити круто й очистити. Буряк, яйця та охолоджений у морозильній камері плавлений сир нарізати невеликими кубиками. Додати подрібнений часник, майонез і сіль, обережно перемішати. За бажанням частину майонезу замінити сметаною та одразу подати салат до столу.

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