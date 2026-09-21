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Головна Смак Салат з буряком "Ніжність": знадобиться лише 4 інгредієнти

Салат з буряком "Ніжність": знадобиться лише 4 інгредієнти

Ua ru
21 вересня 2026 21:04
Салат із буряка, яєць та плавленого сиру: ніжна закуска з часником
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується без складних етапів і добре підходить для щоденного меню або святкового столу. Буряк надає йому соковитості, сир та яйця роблять текстуру ніжною, а часник додає пікантності.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • буряк — 500 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • плавлений сир — 200 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • майонез — 120–150 г;
  • сіль — до смаку.
рецепт салату з буряком
Салат з буряком та яйцями. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк відварити до м’якості, охолодити та очистити. Яйця зварити круто й очистити. 
  2. Буряк, яйця та охолоджений у морозильній камері плавлений сир нарізати невеликими кубиками. 
  3. Додати подрібнений часник, майонез і сіль, обережно перемішати. 
  4. За бажанням частину майонезу замінити сметаною та одразу подати салат до столу.

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салат рецепт буряк закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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